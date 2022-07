Rząd powoła wkrótce specjalny fundusz transformacji zasilony środkami z budżetu krajowego

Już wkrótce powołamy specjalny fundusz transformacji - fundusz transformacji śląska, transformacji energetycznej, który zostanie zasilony środkami z budżetu krajowego - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Chorzowie.

Premier wyraził przekonanie, że Śląsk będzie rozwijał się gospodarczo i "będzie takim magnesem, jak był przed 150 laty, kiedy Katowice powstawały".

Jak przekazała w środę KPRM, w latach 2021-2027 do województwa śląskiego trafi ponad 5 miliardów euro z funduszy europejskich.

Jak zaznaczył premier, jesteśmy dumni, że dziś nasza zależność od środków unijnych jest dużo mniejsza niż była 5, 10, 15 lat temu.

Szef rządu, przemawiając podczas Konwentu Samorządowego w Chorzowie, zwrócił uwagę, że Śląsk będzie "jeszcze piękniejszym, jeszcze lepszym miejscem do życia dla swoich mieszkańców".

"W tym celu powołamy wkrótce Fundusz Transformacji Śląska (...), który zostanie zasilony środkami z budżetu krajowego" - wskazał.

"I tak właśnie te dwa płuca, w równym rytmie oddychając będą, jestem przekonany, tworzyły lepsze warunki do tworzenia nowych miejsc pracy, transformacji obecnych miejsc pracy, kształcenia, przyciągania nowych obywateli z całego świata, a w szczególności z Polski, na Śląsk, aby Śląsk się rzeczywiście rozwijał" - zaznaczył.

5 miliardów euro dla regionu

Wierzę, że dzięki środkom na sprawiedliwą transformację przekształcimy przemysł na Górnym Śląsku tak, by wciąż był perłą polskiej gospodarki - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki

Dodał, że środki unijne, z funduszy spójności, strukturalnych, z Krajowego Programu Odbudowy, z polityki rolnej, wszystkie one składają się na środki zewnętrzne, które "będą wspierały rozwój gospodarczy Polski, transformację".

Czasy przełomu

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że żyjemy w czasach przełomu, a to co dzieje się wokół nas, za naszą wschodnią granicą, będzie wyznaczało ramy geopolityczne, polityczne, strategiczne może nawet na najbliższe dekady.

Premier Morawiecki podkreślił, że tematy, które dzisiaj spędzają sen z powiek wszystkim polityką, przynajmniej w tej części świata, ale również obywatelom, wiążą się z głębokim przełomem, który ze względu na wojnę w Ukrainie jest jeszcze lepiej widoczny niż dotąd.

"To przełom który wiąże się ze zmianami przemysłowymi, gospodarczymi i społecznymi. One wszystkie oczywiście, jak w soczewce mogą być wyjaśnione przez transformację energetyczną, ale to pewnego rodzaju uproszczenie, uproszczenie, które wiąże się z tym, że ze względu na wojnę na w Ukrainie mamy dzisiaj do czynienia z rekordowo wysokimi cenami surowców, one przekładają się na rekordowe ceny towarów i usług, czyli na inflację, na rekordowy wzrost cen" - stwierdził szef rządu.

