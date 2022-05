Rząd przekazał do konsultacji projekt przepisów dot. wsparcia dla kredytobiorców

Przedkładamy dzisiaj do konsultacji projekt przepisów dot. wsparcia dla kredytobiorców - oznajmił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak wskazał, jest to jeden z podstawowych punktów tarczy antyputinowskiej.

We wtorek członkowie rządu zapoznali się z informacją ministra finansów dotyczącą założeń pomocy kredytobiorcom.

Podczas konferencji po posiedzeniu rządu premier poinformował o skierowaniu projektu przepisów do konsultacji.

✅ Wspieramy Polaków w spłacie kredytów hipotecznych. ⤵ pic.twitter.com/3jX0EPtsvp — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 10, 2022

Szybki projekt

- Jest to bardzo szybki projekt, który dzisiaj przedkładamy do konsultacji. Wspieramy Polaków w spłacie kredytów hipotecznych, ponieważ dziś poziom inflacji powoduje, że na bardzo wielu polach musimy i chcemy walczyć z inflacją. To jest jeden z podstawowych punktów tarczy antyputinowskiej, walki z inflacją wywołaną przez Rosję - oświadczył szef rządu.

Zauważył też, że rząd PiS jest partią dla polskich rodzin, a nie "dla elit ze szkoły Tuska i Balcerowicza".

- Nie jesteśmy partią turboliberalną ani liberalną jak nasi oponenci, tylko partią, która stara się równoważyć wszystkie cele, interesy wszystkich grup społecznych, ze szczególną uwagą poświęconą tym, którzy są w kłopotach. Okres polityki opartej o założenia turboliberalne już się skończył. My będziemy robili wszystko, by pomagać ludziom - zadeklarował Morawiecki.

- Dzisiaj słyszę, że nasi poprzednicy, w czasach których bezrobocie sięgało 14-15 proc., gdzie praca była za 4 albo 5 zł za godzinę, mają pewną ofertę dla Polaków. Bareja by tego lepiej nie wymyślił - skwitował premier.

Pomoc dla kredytobiorców, którą zaproponuje rząd będzie rzędu 5 mld zł, w skali całej polskiej gospodarki nie jest to wielkość, która może doprowadzić do poważnego impulsu inflacyjnego - ocenił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

5 mld zł pomocy

Jak powiedział Mateusz Morawiecki, na koniec 2022 r. nominalnie polski PKB osiągnie poziom ok. 3 bln zł, a 5 mld pomocy dla kredytobiorców to jedna szósta punktu procentowego PKB.

- Nie mówimy o puli pieniędzy, która w skali globalnej naszej gospodarki doprowadza do jakiegoś poważnego impulsu - stwierdził szef rządu, pytany o inflacyjne skutki pomocy, którą rząd zapowiada.

- Jeżeli te pieniądze pojawią się w portfelach Polaków, którzy będą chcieli je zaoszczędzić, to nie przyczyni się to do wzrostu inflacji. Tylko te pieniądze będą w depozytach, na lokatach, w różnych instrumentach finansowych należących do Polaków - stwierdził szef rządu.

Jak dodał, "jeżeli ktoś będzie chciał te środki zainwestować, to także będzie dobre dla gospodarki i przyczyni się do wzrostu gospodarczego w przyszłości".

- Jest to dobra synchronizacja różnych elementów naszej polityki gospodarczej - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl