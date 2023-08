Rząd przeznaczy dodatkowe 10 mln zł na soki z jabłek i malin dla uczniów

Przekazanie szkołom 10 mln zł na dodatkowe porcje soków z jabłek i malin dla uczniów zakłada nowelizacja rozporządzenia przyjęta we wtorek przez rząd. Szacuje się, że z programu skorzysta ponad 1,7 mln dzieci w szkołach podstawowych - podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024.

Finansowanie programu, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw w szkole, zwiększy się o 10 mln zł w stosunku do obecnej kwoty 64,05 mln zł. Dzięki temu - jak wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu - w roku szkolnym 2023/2024 dzieci będą mogły otrzymać dodatkowe porcje soków z jabłek oraz malin. "Szacuje się, że w roku szkolnym 2023/2024 z programu skorzysta ponad 1,7 mln dzieci z klas I-V w szkołach podstawowych" - podała KPRM.

W projekcie nowelizacji opublikowanym w poniedziałek w Rządowym Centrum Legislacji podano, że stawka pomocy na jedną porcję owoców i warzyw w roku szkolnym 2023/2024 zostanie podniesiona z 1,10 zł do 1,12 zł. Dodatkowe 10 mln zł ma pochodzić z budżetu państwa.

"Zmiany te podyktowane są zamiarem skierowania do dzieci biorących udział w programie dla szkół w roku szkolnym 2023/2024 soków owocowych otrzymanych z jabłek oraz malin. Dodatkowe środki w kwocie 10 mln zł mają zostać przeznaczone wyłącznie na dodatkowe porcje soków. W rezultacie liczba porcji obejmujących soki wzrośnie z 4 do 8 w przeliczeniu na jedno dziecko uczestniczące w programie dla szkół - w stosunku do kalkulacji przeprowadzonych przed wydaniem zmienianego rozporządzenia" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak zaznaczono, "zaproponowana w projektowanym rozporządzeniu stawka pomocy w wysokości 1,12 zł na jedną porcję kwalifikowanych owoców i warzyw udostępnianą uczniowi w ramach programu dla szkół została skalkulowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy na podstawie opracowanej przez siebie metodologii". "Kalkulacja ta opiera się na uwzględnieniu w wykazie owoców i warzyw po 4 porcje soków otrzymanych z malin i jabłek w pierwszym i drugim semestrze (okresie udostępniania) tych produktów do szkół" - dodano. Przypomniano, że "pierwotne założenia (...) dotyczyły 4 porcji soków owocowych na rok szkolny 2023/2024, tj. 2 porcji soków w każdym semestrze roku szkolnego 2023/2024".

Zastrzeżono, że "wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla szkół, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zmienianym rozporządzeniu Rady Ministrów nie ulegnie zmianie". "Polsce na realizację programu dla szkół w roku szkolnym 2023/2024 przydzielono łącznie kwotę 25 357 079 euro, tj. 118 691 415,38 zł, licząc zgodnie z kursem wymiany ustalonym przez Europejski Bank Centralny, obowiązującym w dniu 30 grudnia 2022 r. (4,6808 zł/euro), w tym na komponent owocowo-warzywny 12 565 488 euro, a na komponent mleczny 12 791 591 euro" - przypomniano w uzasadnieniu projektu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

