"Rząd przygotowuje szeroki restart branż dotkniętych pandemią"

Przygotowujemy plany szerokiego restartu dla branż dotkniętych kryzysem - oświadczył w czwartek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jak oświadczył Gowin na konferencji prasowej, branżami, które najmocniej są dotknięte kryzysem i najbardziej korzystają z pomocy, są gastronomia i turystyka.

"Ale są inne branże dotknięte bardzo głębokim kryzysem, np. transport lotniczy czy organizacja targów" - zauważył.

Dlatego, jak stwierdził, "przygotowujemy plany szerokiego restartu dla tych właśnie branż, które są dotknięte kryzysem. Kryzysem niezawinionym przez siebie, a zagrażającym dużej części podmiotów gospodarczych reprezentujących te branże".

Jak powiedział wicepremier, w kwietniu pomoc finansowa trafi do około 60 branż, w tym do 16 nowych. Dodał, że na przykład tarczą branżową objęci będą m.in. fryzjerzy i kosmetyczki, detaliczny handel meblami, handel sprzętem RTVAGD, grami i zabawkami, czy zegarkami i biżuterią, ale także sprzedaż komputerów w sklepach wyspecjalizowanych.



"To jest kwota, która w kwietniu zsumuje się do 7 mld zł. Tytułem porównania, w marcu przewidujemy na pomoc dla kilkudziesięciu, czterdziestu kilku branż objętych w tej chwili tarczą branżową, pomoc w wysokości 3 mld zł" - zaznaczył Gowin.



Podkreślił, że to ponad dwa razy większa pomoc, co jest miarą wysiłku polskiego podatnika, polskiego społeczeństwa, żeby pomóc firmom.



Szef resortu rozwoju powiedział, że warto patrzeć jak oceniają nas nasi partnerzy zagraniczni, a Polska powszechnie wskazywana jest jako kraj, który odniósł ogromny sukces jeżeli chodzi o minimalizowanie gospodarczych skutków pandemii.



"Rzeczywiście kondycja polskiej gospodarki na tle procesów makroekonomicznych, globalnych procesów gospodarczych jest bardzo mocna. Siła tej pozycji wynika po pierwsze z kreatywności, zaangażowania, przedsiębiorczości, setek tysięcy przedsiębiorców i milionów pracowników, ale po drugie z bardzo dobrze przemyślanej (...) strategii wspierania polskich firm i miejsc pracy" - dodał.



Zapowiedział, że ministerstwo rozwoju pracy i technologii myśli o przyszłości i wkrótce przedstawi dwie bardzo ważne strategie rozwojowe; strategię produktywności i Nową Politykę Przemysłową.



"Dlatego, że chcemy, aby kołem zamachowym gospodarki, dynamicznego rozwoju Polski w jeszcze większym stopniu niż działo się to w ostatnich latach była właśnie nowoczesna produkcja przemysłowa" - wyjaśnił.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl