Rząd przyjął aktualizację Krajowego Programu Reform

Rada Ministrów przyjęła we wtorek aktualizacją Krajowego Programu Reform - poinformowała we wtorek Kancelaria Premiera Rady Ministrów. Jest to jeden z dokumentów niezbędnych do przygotowania budżetu państwa na 2024 rok.

Rząd we wtorek przyjął Krajowy Programów Reform 2023/2024, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Dokument ten oraz projekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026 (również przyjęty we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów) są podstawą przygotowania założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Napisano, że Krajowy Program Reform wskazuje kierunki działań w ramach głównych strategicznych wyzwań gospodarczych i społecznych Polski w perspektywie roku. Chodzi m.in. o poprawę opieki zdrowotnej, zwiększenie aktywności zawodowej, zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności, zazielenienie gospodarki czy cyfryzację.

Krajowy Program Reform - jak wskazano - zawiera propozycje działań w odpowiedzi na osiem najważniejszych wyzwań gospodarczych i społecznych Polski. Są to: poprawa opieki zdrowotnej, zapewnienie wystarczających zasobów, przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia; zwiększenie innowacyjności gospodarki; zwiększenie aktywności zawodowej, dostęp do opieki nad dziećmi, udoskonalanie elastycznych form organizacji pracy oraz pracy w obniżonym wymiarze czasu. Ponadto do najważniejszych wyzwań należy: zazielenienie gospodarki, zrównoważony transport, czysta energia; wspieranie wysokiej jakości kształcenia i umiejętności zgodnie z potrzebami rynku pracy; poprawa regulacji i klimatu inwestycyjnego, zwiększenie roli konsultacji społecznych, poprawa jakości stanowionego prawa; zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności; cyfryzacja.

Zgodnie z przyjętym przez rząd dokumentem w 2023 r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyniesie 0,9 proc., a w kolejnych latach nastąpi stopniowe ożywienie gospodarki - w 2024 r. do 2,8 proc., a w latach 2025-2026 - odpowiednio 3,2 proc. oraz 3,0 proc.

Wskazano, że spożycie prywatne w 2023 r. wzrośnie realnie o 0,7 proc., a nakłady brutto na środki trwałe o 1,1 proc. Dodano, że w kolejnych latach dynamiki inwestycji prywatnych i publicznych będą rosnąć.

W kolejnych miesiącach 2023 r. - jak napisano - inflacja będzie się stopniowo obniżać i na koniec roku powinna osiągnąć 12,0 proc. "W kolejnych latach inflacja nadal będzie spadać. Polska pozostaje krajem o bardzo niskiej stopie bezrobocia. W kolejnych latach bezrobocie utrzyma się na podobnym poziomie i w 2026 r. wyniesie 3,0 proc".

