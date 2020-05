Rząd przyjął kolejny pakiet tarczy antykryzysowej

Rząd przyjął w środę, 20 maja projekt ustawy dotyczący obrony polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów. To kolejnej pakiet, który złoży się na tarczę antykryzysową - poinformował resort rozwoju.

W ustawie pakietowej przewidziano zmiany w przepisach dot. podatków dochodowych, by dostosować je do wyzwań związanych z COVID-19, m.in. rozszerzenie zakresu darowizn podlegających odliczeniu.

Nowe przepisy zakładają tez łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili źródło utrzymania.

Projekt zawiera też wsparcie pracodawców - m.in. możliwość zawieszenia wpłat na fundusze socjalne czy niestosowania przez pracodawców niektórych postanowień układów zbiorowych oraz regulaminów wynagradzania.

Resort podał, że projekt przygotowało MR, we współpracy z m.in. KPRM, MAP, MF, MRPiPS, MSWiA, BGK, UOKiK, UKNF, ZUS i UZP.

"Nasze propozycje wypracowaliśmy w dialogu z przedstawicielami pracowników, w tym w szczególności z NSZZ "Solidarność". Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami" - powiedziała, cytowana w komunikacie wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak podkreśliła, tarcza antykryzysowa działa. "Wypłacono z niej już, w tym z Tarczy Finansowej, pomoc o wartości ok. 40 mld zł. Na bieżąco monitorujemy jednak sytuację. Ciągle pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ulepszamy już obowiązujące. Efektem tego jest projekt kolejnej pakietowej ustawy, która złoży się na tarczę antykryzysową. Już niebawem trafi on do Sejmu" - przekazała.

Projekt zawiera rozwiązania dotyczące czasowej, zwiększonej ochrony polskich firm - w momencie, w którym spadły ich wyceny - przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłony finansowej dla samorządów; ułatwień dla wykonawców przetargów i zamawiających; dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm; a także łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili źródło utrzymania.

"Nasz główny cel to obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19" - podkreślił MR.

Zmiany w podatkach

Przewidziano w nim m.in. rozszerzenie zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym na darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej. Jak przypomniał komunikat MR, rozwiązanie to jest realizacją postulatów prezydenta Andrzeja Dudy.



Ponadto zakłada się umożliwienie odliczenia podatku przez podatników, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19 proc. stawki podatku), z tytułu darowizn rzeczowych w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 r. wskazanym podmiotom, m.in. placówkom oświatowym.



Kolejna propozycja to umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., np. na przeciwdziałanie COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, albo placówce oświatowej.