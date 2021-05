Rząd przyjął program budowy i modernizacji przystanków kolejowych wartości 1 mld zł

Budowa nowych przystanków kolejowych, ich odbudowa lub modernizacja, a także poprawa dostępności miejsc parkingowych dla podróżnych to główne cele wartego 1 mld zł tzw. programu przystankowego na lata 2021-2025, który w środę został przyjęty przez rząd.

Jak podało w środę Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła w środę uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Jak wcześniej informował resort infrastruktury, w programie znalazły się propozycje 200 inwestycji. Chodzi o budowę 104 przystanków nowych i w nowej lokalizacji oraz 45 przystanków odbudowywanych lub modernizowanych. W 51 lokalizacjach będą natomiast wydłużane lub przebudowywane perony.

W komunikacie poinformowano, że program jest uzupełnieniem realizowanych przez rząd zadań mających na celu likwidację wykluczenia komunikacyjnego. Ma on przyczynić się do jego ograniczenia i umożliwić pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

Program będzie realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Jest to pierwszy samodzielny program z obszaru infrastruktury kolejowej realizowany ze środków własnych spółki na tak dużą skalę.

Według Ministerstwa Infrastruktury Andrzeja Adamczyka dzięki programowi budowy i modernizacji przystanków kolejowych podróż pociągiem stanie się powszechniejsza, a regionów wykluczonych komunikacyjnie będzie zdecydowanie mniej. Warunkiem realizacji inwestycji będzie deklaracja regionalnego organizatora przewozów o korzystaniu z wybudowanej infrastruktury.

