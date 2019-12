Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 rok bez deficytu

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w poniedziałek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 rok bez deficytu.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że rząd przyjął budżet na 2020 rok po jego "aktualizacji".

Premier zapewnił, że projekt zakłada programy socjalne, jakie obiecywał rząd, m.in. 500 plus, trzynaste emerytury.

Jak wskazał, dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego można przeznaczyć budżet na takie programy, jak Emerytura Plus czy rozwój dróg.

Projekt budżetu na przyszły rok - tak jak ten wrześniowy - zakłada, że dochody i wydatki państwa będą takie same. Oznacza to, że budżet będzie zrównoważony.



- Jestem przekonany, ze jest to najlepszy budżet w ciągu ostatnich 30 lat - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu rządu.