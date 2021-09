Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 r. ze sporą dziurą budżetową

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Projekt zakłada m. in., że deficyt budżetowy wyniesie ponad 30 mld zł, dochody podatkowe mają wzrosnąć o 5,3 proc.. - Polska gospodarka jest w dobrym stanie, ale to jeszcze nie moment na konsolidację fiskalną - oświadczył minister finansów Tadeusz Kościński.

W 2022 roku dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł.

Wydatki zostały zaplanowane na 512,4 mld zł

Deficyt ma wynieść nie więcej niż 31 mld zł - poinformował minister finansów.

Więcej o budżecie piszemy także tutaj.

"Polska gospodarka jest w dobrym stanie, ale to jeszcze nie moment na konsolidację fiskalną" - oświadczył we wtorek minister finansów Tadeusz Kościński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.



Jak powiedział, w przyjętym projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano dochody na poziomie 481,4 mld zł, wydatki zaś na 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.



"To jest deficyt, który będzie finansował kolejne inwestycje, ponieważ finanse publiczne są zdrowe i możemy sobie pozwolić, aby dalej inwestować i żeby nasza gospodarka się rozwijała" - stwierdził Tadeusz Kościński.





📈 Według prognoz PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9 proc., a w 2022 r. tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc. pic.twitter.com/Lx6E2cBJKH — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 28, 2021

Wzrost gospodarczy mniejszy niż w tym roku

W projekcie budżety zapisano, że w przyszłym roku wzrost PKB wyniesie 4,6 proc. w stosunku do 4,9 proc. w roku bieżącym.



"Porównując nominalne dochody budżetu państwa, a dokładnie ich przewidywane wykonanie w nowelizacji, a zaplanowane na rok 2022, kwota różnicy jest niewielka. Czyli już po wprowadzeniu rozwiązań z Polskiego Ładu, gdzie są zasadnicze obniżki podatku dochodowego dla osób fizycznych, te dochody utrzymują się na niemalże tym samym poziomie, jeżeli chodzi o dochody ogółem, a dochody podatkowe rosną" - powiedział obecny na konferencji wiceminister Sebastian Skuza.



Dodał, że ubytki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosłyby niewiele ponad 4,1 mld zł.



Skuza powiedział, że w budżecie przewidziano kontynuowanie dotychczasowych programów strategicznych, takich jak 500+, ale zaplanowano także realizację nowych programów, na przykład rodzinnego kapitału opiekuńczego, którego koszt to 3,2 mld zł. Dodał także, że nakłady na służbę zdrowia w budżecie rosną powyżej 5,75 proc. PKB.



"Podkreślam, że faktycznie zrealizowane środki będą jeszcze wyższe, bo po przyjęciu rozwiązań z Polskiego Ładu będą dodatkowe środki z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne" - powiedział wiceminister finansów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl