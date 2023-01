Rząd przyjął projekt nowego systemu wsparcia dla odbiorców ciepła

Rząd przyjął we wtorek projekt zmiany ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, wprowadzający mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców do 40 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 r. Nowy system od 1 lutego zastąpi mechanizm ceny ciepła z rekompensatą.

Jak poinformowała kancelaria premiera, przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje ograniczenie wzrostu ceny netto dostawy ciepła dla odbiorców w danym systemie ciepłowniczym do 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Jeżeli wzrost cen będzie większy, przedsiębiorstwo ciepłownicze otrzyma odpowiednie wyrównanie, aby odbiorcy nie zapłacili więcej.

System ma objąć gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej, takie jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola.

Maksymalną cenę netto dostawy ciepła dla każdego koncesjonowanego przedsiębiorstwa energetycznego obliczy i opublikuje Prezes URE.

