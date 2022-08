Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – podała kancelaria premiera we wtorkowym komunikacie.

Jak podała Kancelaria Premiera RP we wtorkowym komunikacie, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

"Rząd pomoże samorządom w realizacji ich zadań publicznych, w tym dotyczących m.in. poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Na te cele samorządy otrzymają dodatkowe dochody z tytułu udziału w PIT w wysokości prawie 13,7 mld zł. Dzięki temu JST będą mogły np. zakupić prąd, źródła ciepła itd. Wsparcie będzie możliwe jeszcze w 2022 r. Wprowadzone zostaną także czasowe zmiany, które uelastycznią zarządzanie budżetami JST" - stwierdzono w komunikacie KPRM.

Wśród najważniejszych rozwiązań, jakie mają zostać wprowadzone projektowaną ustawą, wymieniono przekazanie samorządom prawie 13,7 mld zł, w tym m.in. na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Jak wyliczono, dodatkowe środki dla jednej gminy wyniosą co najmniej 2,9 mln zł, dla jednego powiatu wyniosą co najmniej 6,1 mln zł, a dla jednego województwa wyniosą co najmniej 32,7 mln zł.

"Pieniądze będą pochodziły ze zwiększonych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych" - stwierdzono w komunikacie. - "Dodatkowe środki zostaną przekazane już w 2022 r., co jest niezwykle istotne ze względu na obserwowany wzrost cen, wynikający przede wszystkim z ataku Rosji na Ukrainę oraz pandemię COVID-19" - dodano.

W komunikacie wyjaśniono, że samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze, ponad te gwarantowane w 2023 r. zgodnie z obecnymi przepisami, czyli ponad część rozwojową subwencji ogólnej. Wcześniejsze przekazanie środków finansowych oraz ich zwiększenie jest korzystne dla samorządów.

Poza tym ustawa wprowadza zmiany, które mają uelastycznić zarządzanie budżetami samorządów. Mają funkcjonować czasowe preferencje dotyczące zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limitu spłaty długu.

"Efektem tych rozwiązań będzie usprawnienie prowadzenia gospodarki przez JST oraz maksymalizacja wykorzystania możliwości inwestycyjnych samorządów" - dodano w komunikacie.

Stwierdzono w nim, że projektowana ustawa o rok wydłuży okres wydatkowania środków otrzymanych z budżetu państwa przez gminy w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji dotyczących wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji. Umożliwione zostanie także przesuwanie środków między tymi obszarami. Rozwiązanie da samorządom możliwość efektywniejszego, z punktu widzenia potrzeb społecznych, wykorzystania otrzymanych środków.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o finansowaniu sportu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl