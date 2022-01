Rząd przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Rada Ministrów przyjęła projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Teraz zostanie on wysłany do Komisji Europejskiej, by rozpocząć oficjalne negocjacje - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to już trzecia edycja specjalnego, ponadregionalnego programu, który będzie wspierał inwestycje istotne dla szybszego rozwoju Polski Wschodniej" - powiedziała cytowana w komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

FEPW to jeden z programów krajowych, za pomocą których będą wdrażane Fundusze Europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. Program jest kontynuacją wsparcia Polski Wschodniej, zapoczątkowanego w "Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" oraz w "Programie Polska Wschodnia 2014-2020". Nowością w projekcie jest włączenie do programu części Mazowsza - bez Warszawy i przyległych powiatów.

Jak poinformował resort, nowy program będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje, energia i klimat, spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

Całkowity budżet programu to ponad 2,5 mld euro.

