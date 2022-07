Rząd przyjął projekt ułatwień w składaniu dokumentów do rejestru sądowego

Ułatwienie składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, uproszczenie rejestracji przez internet, zwiększenie dostępności do danych z rejestru na unijnym portalu oraz szersza wymiana między rejestrami państw UE - to założenia projektu przyjętego we wtorek przez rząd.

"Chodzi tutaj o przede wszystkim o informatyzację działań w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. uproszczenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększenie dostępności do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym na unijnym portalu, czyli synchronizacja danych pomiędzy państwami" - poinformował po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Piotr Müller.

W ocenie rzecznika rządu przepisy te "spowodują, że w polskich warunkach będzie można łatwiej zarejestrować spółki, a dane będą łatwiej dostępne dla innych krajów członkowskich, również polskie firmy będą w łatwiejszy sposób mogły pokazywać swoją wiarygodność poprzez udostępnianie danych w innych językach w Krajowym Rejestrze Sądowym".

Przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dostosowuje polskie przepisy do regulacji europejskich - dyrektywy PE i Rady UE z czerwca 2019 r. odnoszącej się do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

Projekt przewiduje m.in. ułatwienia dla przedsiębiorców zagranicznych w zakresie rejestracji, składania dokumentów do rejestru poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w języku polskim oraz innym języku urzędowym UE wzorców umów oraz informacji o zasadach rejestracji spółek, zasadach reprezentacji oraz zasadach powoływania się na informacje w rejestrze.

"Rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej inwestorów i kontrahentów zagranicznych w Polsce" - oceniają autorzy projektu.

Zgodnie z propozycją uzupełnieniu miałby ulec także zakres danych udostępnianych za pośrednictwem rejestrów m.in. o niepowtarzalny identyfikator europejski i oznaczenie państwa UE, w którym zarejestrowano oddział spółki.

Ponadto rozszerzona zostałaby wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów. Ma to dotyczyć informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji lub wykreśleniu oddziału firmy. "Rozwiązanie to ma na celu zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku składania do Krajowego Rejestru Sądowego wniosków w zakresie danych objętych tą wymianą" - zaznaczono.

Według planów nowelizacja miałaby wejść w życie 1 grudnia bieżącego roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl