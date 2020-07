Rząd przyjął projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dostosowuje on polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt przygotowany przez resort rolnictwa kompleksowo reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich.

Nowe przepisy zapewnią ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

Minister rolnictwa będzie mógł uznawać za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych dla świń.

Minister będzie też zatwierdzał programy hodowlane realizowane przez uznane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane. A Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w imieniu ministra rolnictwa będzie m.in. przeprowadzać kontrole urzędowe.

Nowe przepisy zapewniają ciągłość prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych, pszczół, jeleniowatych i drobiu, których nie dotyczy unijne rozporządzenie.

Projekt określa ponadto wymagania wobec zwierząt wykorzystywanych do rozrodu.

Lista zwierząt gospodarskich zostanie uzupełniona o alpaki i jedwabniki morwowe.

W projektowanej ustawie wprowadzone zostaną szczegółowe przepisy, które będą podstawą do udzielenia pomocy związanej z prowadzeniem ksiąg hodowlanych oraz oceną wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.