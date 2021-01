Rząd przyjął projekt ustawy o systemie wymiany informacji o pojazdach z usterkami

Projekt noweli ustawy o transporcie drogowym, który wprowadza europejski system wymiany informacji o pojazdach użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki, został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów - poinformował Centrum Informacyjne Rządu.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Nowelizacja ma służyć wdrożeniu do polskiego prawa przepisów unijnych.

Zgodnie z projektem ustawy, prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego centralna ewidencja naruszeń´ (CEN) zostanie powiększona o dodatkowe dane, takie jak kategoria pojazdu czy numer VIN, w którym stwierdzono poważne usterki. Mają być one wymieniane między punktami kontaktowymi krajów UE. Wymianę tych informacji ma zapewnić Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Chodzi o wyniki kontroli pojazdów użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy kategorii: M2, M3, N2 i N3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych kategorii T5.

Kategorie M2 i M3 to pojazdy do przewozu osób, posiadające co najmniej osiem miejsc, oprócz siedzenia kierowcy.

Kategorie N2 i N3 to pojazdy do przewozu ładunków, mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony, O3 i O4 to przyczepy o maksymalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony, a T5 to ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.

Jak napisano we wtorkowym komunikacie, nowe rozwiązania pozwolą na sprawniejszą współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z właściwymi organami innych unijnych państw.

Ponadto zaproponowane przepisy przyczynią się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 9 miesiącach od ogłoszenia.