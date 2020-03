Rząd przyjął projekt ustawy wspierający realizację programów w związku z COVID-19 (aktualizacja)

Rząd przyjął we wtorek i skierował do Sejmu projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. - podano na stronie KPRM.

W uzasadnieniu projektu napisano, że projektowana ustawa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Dodano, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązania dają podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

"Projekt ustawy uwzględnia szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty, na których negatywnie wpłynie wystąpienie COVID-19. Z uwagi na wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności projektowana ustawa wprowadza regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych" - czytamy w uzasadnieniu.

W Ocenie skutków regulacji (OSR) napisano, że oczekiwanym efektem projektowanych przepisów jest miedzy innymi zapewnienie płynności realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych.

"Biorąc pod uwagę skalę tych środków (ponad 3 mld zł), zasadne jest uwzględnienie ich w pakiecie rozwiązań, które mają mitygować wpływ COVID-19 na sytuację przedsiębiorstw i przygotowanie rozwiązań umożliwiających zarządom województw szybką interwencję z udziałem tych środków" - dodano.

W OSR napisano też, że projektowana ustawa, co do zasady będzie miała zastosowanie do programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020, ale proponuje się, aby jej przepisy mogły być również stosowane do środków podlegających ponownemu użyciu z programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020, oraz do realizacji i rozliczania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.