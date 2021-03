Rząd przyjął projekt ws. przeniesienia środków z OFE na IKE (aktualizacja)

Rada Ministrów przyjęła projekt ws. przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne - podał we wtorek CIR. Zgodnie z nim, od 1 czerwca do 2 sierpnia będzie czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS.

Autorem projektu jest resort finansów, funduszy i polityki regionalnej.

CIR wyjaśniło, że po zmianie przepisów obecny model funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zostanie przebudowany. "OFE przestaną działać w dotychczasowej formie, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty. Opcją domyślną będzie przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE). Alternatywnie - możliwe będzie złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS" - wskazano.

Zdaniem CIR proponowane rozwiązanie "daje realne prawo wyboru emerytury opartej na dwóch filarach i gwarantuje prywatny charakter oszczędności na IKE, które będą podlegały dziedziczeniu".

Według strony rządowej, dzięki zmianom, wzrosną oszczędności emerytalne Polaków - poprzez upowszechnienie IKE oraz odbudowane zostanie zaufanie do systemu emerytalnego. "Chodzi o jasne oddzielenie systemu dobrowolnego i prywatnego oraz powszechnego i obowiązkowego" - podkreślono.

CIR zwróciło uwagę, że pieniądze w OFE były publiczne, natomiast w IKE będą one prywatne. Poinformowano, że obecnie w OFE jest ok. 15,4 mln członków, a średnie saldo na rachunku wynosi 9 689 zł.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte prowadzące IKE. Każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania. "Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności, czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających" - poinformowano.

CIR dodało, że pieniądze zgromadzone w IKE będą prywatne i dziedziczone - w przeciwieństwie do środków w ZUS.

"W przypadku gdy członek OFE skorzysta z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu jego pieniędzy do ZUS, wówczas środki te zostaną w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej" - wyjaśniono.

Zgodnie z przyjętym projektem, wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna - jak zaznaczono - od jakiegokolwiek podatku.

"Ze względu na to, że emerytury z ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 17 proc. lub 32 proc. - aby zachować równowagę - ze środków OFE zostanie pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15 proc. wartości aktywów OFE" - dodano.

Projekt przewiduje, że opłata przekształceniowa zostanie rozłożona na dwie raty, obie płatne w 2022 r. Jej płatnikiem będą specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powstałe z przekształcenia OFE.

"Dzięki opłacie zapewnione zostanie równe traktowanie uczestników OFE przenoszących aktywa do IKE oraz ubezpieczonych w ZUS" - zaznaczono w komunikacie.

CIR dodało, że w ramach IKE, środki pochodzące z OFE będą wyodrębnione i będą mogły zostać wycofane po osiągnięciu wieku emerytalnego. Aby zapewnić bezpieczeństwo tych środków, w funduszach prowadzących IKE będą wydzielone dwa subfundusze. W okresie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki będą sukcesywnie przenoszone do subfunduszu, który ma określoną ostrożniejszą politykę inwestycyjną.

Strona rządowa zwróciła uwagę, że jednym z głównych założeń reformy emerytalnej jest także likwidacja tzw. suwaka, który obecnie pomniejsza oszczędności emerytów zgromadzone w OFE. 10 lat przed emeryturą zaczynają one być stopniowo przekazywane do ZUS.

"Po zmianie, stworzone zostaną podstawy dla systemowego gromadzenia oszczędności emerytalnych, a przy tym zatrzymany zostanie szkodliwy odpływ kapitału z Giełdy Papierów Wartościowych. Mechanizm +suwaka+ zabiera bowiem z GPW kapitał, który mógłby służyć rozwojowi polskiej gospodarki" - przekonuje CIR.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2021 r. Od tego dnia do 2 sierpnia 2021 r. będzie też czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS.

Projekt zakłada, że przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte nastąpi 28 stycznia 2022 r.