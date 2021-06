Rząd przyjął projekt zmian w regulacjach dotyczących rynku mocy

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w ustawie o rynku mocy. Przewidują one m.in. preferencje dla odbiorców energochłonnych oraz limit emisji jednostek dopuszczonych do rynku mocy od połowy 2025 r.

Projekt nowelizacji ma dostosować polskie regulacje do Rozporządzenia PE i Rady UE 2019/943. Zakłada, że po 1 lipca 2025 r. jednostki wytwórcze o emisji powyżej 550 kg CO2 na MWh nie będą mogły korzystać ze wsparcia w postaci rynku mocy. Jednak - jak przewiduje Rozporządzenie - kontrakty mocowe zawarte przed końcem 2019 r. będą dalej obowiązywać.

Projekt zakłada wprowadzenie specjalnych rozwiązań dla odbiorców energochłonnych. Będą oni mogli płacić niższą opłatę mocową, jeżeli ich profil zużycia jest odpowiednio płaski, czyli różnice między poborem w godzinach szczytu i poza nimi są odpowiednio małe.

Pojawi się możliwość zmiany technologii wytwarzania energii elektrycznej w odniesieniu do jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550 kg CO2 na MWh, na jednostkę w technologii spełniającej ten limit. Ma to być wsparciem dla budowy nowych, niskoemisyjnych źródeł.

Projekt usuwa też wątpliwości interpretacyjne i ma poprawić warunki uruchomienia obrotu wtórnego obowiązkami mocowymi na rynkach zorganizowanych i giełdach towarowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl