Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o przymusowej restrukturyzacji banków

Dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji dotyczących przymusowej restrukturyzacji banków przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który w środę został przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o kontynuację unijnych reform dotyczących zwiększenia odporności instytucji finansowych, po kryzysie z lat 2007-2008. Dotyczy to m.in. procedury przymusowej restrukturyzacji banków.

Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu, najważniejsze rozwiązania przewidziane w nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw to m.in. wprowadzenie rozwiązania dotyczącego minimalnego wymogu, jeśli chodzi o posiadane fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne (tzw. MREL), co ma wzmocnić zdolność banków do pokrycia strat i dokapitalizowania. Dotyczyć to będzie głównie sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

Jak wyjaśniono, chodzi o to, aby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych. Dzięki temu w trakcie procedury przymusowej restrukturyzacji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu instytucje te będą mogły kontynuować wykonywanie swoich najważniejszych funkcji bez narażania na ryzyko zaangażowania środków finansowych podatników lub stabilności finansowej.

W projekcie noweli uregulowano też przepisy mające ochronić inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku, które mogą - po spełnieniu zdefiniowanych przez unijne prawo warunków oraz wydaniu stosownej decyzji przez uprawniony organ - podlegać umorzeniu lub konwersji długu.

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, w projekcie nowych przepisów doprecyzowano m.in. warunki zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej oraz rolę w tym procesie Ministra Aktywów Państwowych, Prezesa Rady Ministrów oraz Komitetu Stabilności Finansowej.

Dodano, że w przypadku Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej m.in. rozwiązano wątpliwości interpretacyjne dotyczące zlecania opinii przez osoby prawne z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Wprowadzono także obowiązek informowania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o postępowaniach, w których może zachodzić potrzeba ochrony ważnych praw lub interesów kraju.

