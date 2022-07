Rząd przyjął projekty nowelizacji poprawiające efektywność energetyczną budynków

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane - poinformowała we wtorek Kancelaria Premiera. Nowe przepisy mają wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej budynków.

W komunikacie Kancelarii wskazano, że projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej ws. charakterystyki energetycznej budynków. Zaznaczono, że nowe rozwiązania wynikają m.in. z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce.

Jak napisano, najważniejsze rozwiązania projektu nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej zakładają, że: wprowadzone zostaną zmiany dotyczące wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, rozszerzające zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli (dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.); umożliwiony zostanie powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków; podniesiona zostanie jakość merytoryczna sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej (dotyczyć to będzie także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji); wprowadzone zostaną zmiany korygujące istniejące mechanizmy w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji.

Wskazano, że najważniejsze rozwiązania w nowelizacji ustawy - Prawo budowlane zakłada, że: inwestorzy (w tym deweloperzy i inwestorzy indywidualni) będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

Ponadto wprowadzony zostanie obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

