Rząd przyjął przepisy wspierające termomodernizację

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu - poinformowało w piątek Centrum Informacyjne Rządu.

Nowe regulacje przewidują m.in. pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych oraz wsparcie dla właścicieli budynków powstałych w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej. Chodzi np. o "zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej, czyli premiowanie kompleksowej termomodernizacji i wsparcie na montaż mikroinstalacji OZE". Projektowana nowela zakłada też poprawę dostępności premii kompensacyjnej.

Wskazano, że nowelizacja służy zwiększeniu efektywności interwencji publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, funkcjonującego na obecnych zasadach od 2009 r. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym Fundusz jest jednym z instrumentów finansowych wspierających poprawę stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych i warunki zamieszkiwania. Ma również pomóc w realizacji zintegrowanych projektów rewitalizacji, przywracających funkcje mieszkaniowe na obszarach zurbanizowanych i zdegradowanych społecznie.

Inicjatorzy nowelizacji przekonują, że umożliwi ona poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej, w taki sposób, że do 2030 r. planuje się zmniejszenie liczby osób mieszkających w warunkach substandardowych o ok. 2 mln osób (z 5,3 do 3,3 mln).

Potrzeba przeprowadzenia proponowanej nowelizacji wynika z oceny skutków funkcjonowania w okresie ostatnich 10 lat zasad udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty oraz ich wpływu na poprawę stanu technicznego budynków. Na konieczność tę wskazuje, w szczególności, Raport z przeglądu funkcjonowania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w latach 2009-2016, przygotowany w 2017 r. w dawnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a także opublikowany w 2019 r. przez Instytut Techniki Budowlanej dokument Budownictwo wielkopłytowe.

Autorzy noweli podkreślili, że działania mające na celu poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i poprawę warunków mieszkaniowych społeczeństwa przyczyniają się równocześnie do realizacji innych priorytetów rządu, takich jak: poprawa efektywności energetycznej, walka ze zjawiskiem smogu, czy walka z ubóstwem energetycznym.

"W Polsce ponad 80 proc. budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń" - napisano. "Ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona. Polska ma od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej" - dodano.

CIR podało, że znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które zaczną obowiązywać w innych terminach.