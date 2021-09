Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022–2025

Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022–2025 – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu we wtorkowym komunikacie.

Jak napisano w komunikacie, relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się z 47,8 proc. w 2020 r. do 45,4 proc. na koniec 2021 r., a następnie do 43,8 proc. w 2022 r. W kolejnych latach objętych prognozą, relacja ta również będzie spadała i na koniec 2025 r. osiągnie poziom 40,3 proc.

Z kolei - według komunikatu CIR - relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) do PKB obniży się z 57,5 proc. na koniec 2020 r. do 57,0 proc. w 2021 r. i do 56,6 proc. w 2022 r., a następne będzie kontynuować trend spadkowy i w horyzoncie strategii osiągnie poziom 52,9 proc.

W strategii zapisano, że koszy obsługi długu Skarbu Państwa w relacji do PKB zmniejszą się z 1,03 proc. w 2021 r. do 0,95 proc. w 2022 r. W kolejnych latach zakładany jest dalszy ich spadek do 0,84 proc. w 2024 r., a następnie wzrost do 0,88-0,89 proc. PKB w 2025 r.

"Celem Strategii pozostaje minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Utrzymane zostały także zadania służące wykonaniu celu strategii związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa" - napisano w komunikacie CIR.

