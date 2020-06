Rząd przyjął uchwałę w sprawie rozwoju systemu transportowego na Podtatrzu do 2030 roku

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku - poinformowało we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Jak napisano w komunikacie, rząd chce poprawić dostęp do regionu Podtatrza, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych i środowiskowych. W tym celu będzie modernizowana infrastruktura komunikacyjna oraz budowany system transportowy z wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

"Program obejmie teren dwóch powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, wraz z gminami: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje CIR, obszar ten charakteryzuje się znacznym ruchem turystycznym. Przykładowo w okresach poza sezonem (marzec - maj oraz październik - listopad) natężenie ruchu na drodze krajowej nr 7 osiągało poziom ok. 16 tys. pojazdów w ciągu doby, podczas gdy w najwyższym sezonie (lipiec - sierpień) było to ok. 24 tys. pojazdów na dobę. Tylko w samym 2018 r. Tatrzański Park Narodowy odwiedziło blisko 4 mln osób.

Program będzie koordynowany przez Forum Współpracy dla Podtatrza pod przewodnictwem przedstawicieli samorządu województwa małopolskiego z udziałem władz powiatowych i gminnych oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Główne cele programu to m.in. budowa i modernizacja linii kolejowych, budowa i modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym rond, łączników, dodatkowych pasów ruchu w sąsiedztwie kluczowych skrzyżowań w szczególności w celu likwidacji tzw. "wąskich gardeł".

Przewidziano też, budowę przystanków kolejowych i autobusowych, wraz z pozostałą infrastrukturą dla podróżnych, budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla obsługi rowerzystów czy rozwój infrastruktury paliw alternatywnych.

Zakłada się też zakup i wymianę taboru kolejowego i autobusowego, uwzględniając niskoemisyjność czy rozwój połączeń kolejowych, w szczególności Podhalańskiej Kolei Regionalnej.

Rada Ministrów przyjęła też we wtorek uchwałę zwiększającą o ponad 21 mld zł wydatki na Program Budowy Dróg Krajowych z dotychczasowych 142,2 mld zł.

Na budowę drogi S6 zostanie przeznaczonych dodatkowo ok. 9 mld zł, na budowę drogi ekspresowej S10 będzie to dodatkowo ok. 2,8 mld zł.

Na budowę pozostałych dróg zarezerwowano dodatkowo ok. 9,8 mld zł, z czego najwięcej na budowę drogi S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko będzie to więcej o 2,8 mld zł, budowę drogi S5 na odc. Sobótka (S8) - Bolków (S3) będzie dodatkowo 2 mld zł, a na budowę drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko - Nowy Sącz, więcej o 1,7 mld zł.

Zwiększenie wydatków Programu Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł nastąpi po 2021 r. i będzie wynosiło 6,5 mld zł w roku 2022 i 15,2 mld zł w latach 2023-2025: 15,2 mld zł.

Zwiększone finansowanie będzie pochodziło z obligacji Skarbu Państwa, kredytów zaciąganych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z refundacji z budżetu środków europejskich. Dodatkowe pieniądze będą także pochodziły z przesunięcia z budżetu państwa części wpływów podatku akcyzowego oraz z wpływów z opłaty elektronicznej pobieranej z nowobudowanej sieci dróg szybkiego ruchu.