Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r. PKB wzrośnie o 3 proc.

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r. – powiedział premier Mateusz Morawiecki. - W 2024 r. PKB wzrośnie do 3 proc., a inflacja średnioroczna spadnie do 6,6 proc. - dodała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

- Na dzisiejszej Radzie Ministrów przyjęliśmy propozycję podniesienia płacy minimalnej oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r. - powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że patrząc na wyniki polskiej gospodarki w porównaniu do wyników innych krajów Europy, "nie mamy się czego wstydzić".

- Zbudowaliśmy solidne fundamenty pod mocny wzrost gospodarczy i założyliśmy przyrost wzrostu gospodarczego w przyszłym roku - dodał premier.

Jak poinformowała na konferencji minister finansów Magdalena Rzeczkowska, rząd w założeniach do projektu przyszłorocznego budżetu przewiduje, że PKB wzrośnie do 3 proc., a inflacja średnioroczna spadnie do 6,6 proc.

