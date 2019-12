Rząd ramię w ramię z przedsiębiorcami. "Wreszcie ktoś postawił sprawę jasno"

We wtorek 17 grudnia na Stadionie Narodowym premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedsiębiorcami. Wśród nich nie zabrakło najbogatszych Polaków. - To było konstruktywne spotkanie – ocenia w rozmowie z WNP.PL Jerzy Krzanowski, wiceprezes i współwłaściciel Nowego Stylu. Krzysztofa Domareckiego prezesa Seleny cieszy, że rząd chce wspierać budowanie krajowego kapitału, ale stawia też pytanie, czy rząd dalej będzie szedł drogą forsowania ekspansji przedsiębiorstw państwowych na nowe obszary działalności kosztem tworzenia miejsca do ekspansji prywatnego kapitału.

Silny, krajowy kapitał

60 mld zł do wzięcia

Owocna dyskusja, inspirujące pomysły, praktyczne spojrzenie na gospodarkę. Za nami spotkanie #LiderzyRozwoju z udziałem @M_Jarosinska, @MorawieckiM oraz szefów @MF_GOV_PL i @MinRozwoju



Obejrzyjcie relację i przeczytajcie o wydarzeniu na naszej stronie ➡ https://t.co/zEEfuCxD2x pic.twitter.com/ooaD3gfcO9 — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (@MFIPR_GOV_PL) December 18, 2019

– Spotkanie biznesu z przedstawicielami rządu oceniam konstruktywnie – mówi Jerzy Krzanowski, wiceprezes zarządu i współwłaściciel Nowego Stylu. – Wiele merytorycznych rozmów i poruszonych tematów, w podziale na trzy grupy dyskusyjne. Jednym z najważniejszych zgłaszanych tematów była niebezpieczna praktyka niektórych urzędów skarbowych stawiania zarzutów karnych osobom odpowiedzialnym za rozliczanie podatków przed wydaniem decyzji. Celem wydarzenia było wysłuchanie zebranych, z kolei na analizę wniosków i efekty musimy jeszcze poczekać. Mam nadzieję, że tym razem przyniesie to dalsze, konstruktywne działania – dodaje.W spotkaniu uczestniczył także Krzysztof Domarecki, prezes Selena FM SA, holdingu spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej. - Budowanie silnego, krajowego kapitału, a raczej poważne wzmocnienie udziału prywatnego, polskiego kapitału w strukturze polskiej gospodarki to wyzwanie przerastające okres kadencji jednego rządu. Jednocześnie ktoś je musiał podjąć i realizować. Dlatego cieszy mnie i moich kolegów przedsiębiorców fakt, że w końcu doczekaliśmy rządu, który postawił tę kwestię jasno - komentuje dla WNP.PL odbyte spotkanie.Jak przypomina, wszystkie co do jednego kraje z grupy G20 dysponują silnym, rodzimym, prywatnym kapitałem. - We wszystkich z tych krajów jego akumulacja nastąpiła w warunkach trwającej przez dziesięciolecia ochrony własnego rynku. Szybkie budowanie lokalnego kapitału w Niemczech w latach 1946-1976 czy w Hiszpanii w latach 1970-2000 nastąpiło w wyniku mądrze zarządzanego protekcjonizmu gospodarczego. To samo dotyczy Korei Południowej, Turcji, Brazylii, USA czy Chin.Powtórzenie takiego scenariusza w Polsce w warunkach członkostwa w UE jest niemożliwe - uważa.Dlatego zdaniem prezesa Seleny przed rządem i przedsiębiorcami stoi kilka wyzwań. - Jak wzmacniać silny polski kapitał prywatny w warunkach przepisów UE, które pod hasłem „równego traktowania” uprzywilejowują de facto silny kapitał zachodni, jak budować silny polski kapitał prywatny w warunkach polskiej mentalności, która skłania się do krytykowania tych, którym się udało i utrudniania życia wszystkim tym, którzy osiągnęli więcej – to wszystko pod hasłami równości i mylnie rozumianej sprawiedliwości społecznej - wymienia.Jako ostatnie wyzwanie wymienia kwestię tego, czy rząd dalej będzie szedł drogą forsowania ekspansji przedsiębiorstw państwowych na nowe obszary działalności kosztem tworzenia miejsca do ekspansji kapitału prywatnego.- Każde z tych wyzwań nadaje się na poważną debatę. Dlatego z uwagą będziemy się przyglądać kolejnym krokom rządu i wspierać konkretne inicjatywy oraz poczynania rządu zmierzające do zwiększenia udziału prywatnego polskiego kapitału w strukturze polskiej gospodarki - podsumowuje Krzysztof Domarecki.Podczas wydarzenia odbyły się także warsztaty w trzech grupach tematycznych. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak prezentowała możliwości wykorzystania środków unijnych przez polskie firmy.- Nasza oferta dla biznesu na nowe rozdanie funduszy UE to około 60 miliardów złotych. Negocjujemy z Komisją Europejską jak je zainwestować. Potrzeby i pomysły firm są dla nas drogowskazem - mówiła podczas warsztatów z przedsiębiorcami Małgorzata Jarosińska Jedynak.Jak czytamy w informacji resortu, minister Jarosińska-Jedynak przekonywała na spotkaniu z biznesem, że nowoczesna gospodarka opiera się na innowacjach. Rząd musi tworzyć warunki do jej rozwoju i pełnego wykorzystania kreatywności przedsiębiorców. Mamy jeszcze 10 miliardów złotych na ten cel z funduszy na lata 2014-2020.Małgorzata Jarosińska-Jedynak deklarowała, że w nowej perspektywie warunki uzyskania środków europejskich będą prostsze. - Przedsiębiorca nie będzie musiał błądzić w gąszczu działań i osi priorytetowych w różnych programach. Zgłosi pomysł - my wskażemy źródło finansowania – przekonywała minister.Zdaniem przedsiębiorców warunkiem efektywnego wykorzystania środków unijnych i wdrażania innowacji jest przyjazny klimat do inwestowania w Polsce. Zwłaszcza w rozwój OZE i technologii sprzyjających ochronie środowiska.