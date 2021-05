Rząd rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Rząd zajmie się w środę projektem nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Według projektowanych przepisów nadzór nad kołami przejmie minister rolnictwa. Dotychczas KGW były w kompetencjach ministra ds. rozwoju regionalnego.

Jest to rządowy projekt przygotowany przez resort rolnictwa.

"Zmiana ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich ma na celu doprecyzowanie przepisów ustawy, a tym samym gwarancji realizacji ustrojowej zasady wolności organizowania się obywateli w rozmaite struktury, w tym wolności tworzenia i działania kół gospodyń wiejskich" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Jedną z najdalej idących zmian w projektowanej ustawie jest przeniesienie kompetencji w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Zmieniony ma być także (na ministerstwo rolnictwa) urząd obsługujący Pełnomocnika Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.

Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru. Obowiązujące przepisy zakładają, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez komitet założycielski. W projekcie dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany reprezentujący je zarząd.

Jedną z bardziej znaczących zmian wprowadzonych w projekcie ustawy jest zmiana właściwości organu do podejmowania rozstrzygnięć w sprawie wpisu kół gospodyń wiejskich do rejestru oraz przyznawania pomocy finansowej. Zaproponowano, aby organem wydającym te decyzje był kierownik biura powiatowego ARiMR. Jednocześnie nadrzędnym organem w tym zakresie byłby dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

Zdaniem autorów projektu decentralizacja zadań związanych z obsługą wniosków składanych przez koła gospodyń wiejskich pozwoli na usprawnienie ich rozpatrywania.

Dotację celową dla Kół Gospodyń Wiejskich będzie otrzymywała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od ministra rolnictwa.

Obecnie w rejestrze ARiMR jest ok. 10 tys. kół. W tym roku na ich wsparcie jest 40 mln zł.

