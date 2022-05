Rząd rozpoczął obrady, wśród tematów usprawnienie prac w ramach CPK i informacja o realizacji KPO

W środę po godz. 11 rozpoczęło się posiedzenie rządu; ministrowie zajmą się projektem ws. usprawnienia prac m.in. firm odpowiedzialnych za inwestycje transportowe w ramach CPK i zmianami w prawie wodnym, a także przedstawiona zostanie informacja o aktualnym stanie realizacji KPO.

W środę Rada Ministrów zajmie się zmianą ustawy Prawo wodne. Nowelizacja ma dostosować polskie regulacje do wymagań unijnych dyrektyw. Usprawnione mają być procedury związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych, zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą. Chodzi też o ustanowienie kar administracyjnych za naruszenie zobowiązań aglomeracji.

Przewidziane zmiany to także usprawnienie procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Nowelizacja ma też pozwolić Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej, obejmującej wyłącznie zadania publiczne

Na środowym posiedzeniu rząd ma się zająć również projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie Planu zamierzeń państwa oraz priorytetów inwestycyjnych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego - w perspektywie obejmującej Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030, której celem będzie usprawnienie prac m.in. firm odpowiedzialnych za inwestycje transportowe w ramach CPK.

Zgodnie z przepisami, przedsięwzięcia związane z CPK podzielone są na dwie kategorie: inwestycję, czyli budowę multimodalnego węzła transportowego - Centralny Port Komunikacyjny wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania, oraz inwestycje towarzyszące, niezbędne do utworzenia systemu komunikacyjnego.

Jak dodano, jego celem jest także usprawnienie koordynacji prac wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie Inwestycji i transportowych Inwestycji Towarzyszących oraz zapewnienie komplementarności pod kątem parametrów i terminów realizacji. "Dokonano w nim zestawienia planowanych inwestycji należących do ww. kategorii na poziomie krajowym, obejmującym całą sieć transportową, niezależnie od Inwestora oraz zakładanego źródła finansowania (środki krajowe, dofinansowanie Unii Europejskiej, itp.). Nie jest także założeniem tego dokumentu ich określanie, gdyż będzie to zawarte w dedykowanych poszczególnym Inwestorom programach wieloletnich" - napisano.

Wskazano, że zostało natomiast oszacowane zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027 dla poszczególnych inwestorów. Łączne zestawienie projektów przyczyni się także m.in. do zachowania spójności planowania inwestycji w ramach opracowywanych na perspektywę 2021-2027 programów wieloletnich.

Rada Ministrów zajmie się w środę także projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, który umożliwi rolnikom składanie wniosków o wpis do ewidencji przez internet.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, który przedłoży ministerstwo rolnictwa.

Nowe rozwiązania mają ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) drogą elektroniczną, m.in. chodzi o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych. Dotąd wnioski były przyjmowane w wersji papierowej.

Podczas środowych obrad rządu minister funduszy i polityki regionalnej ma przedstawić informację nt. aktualnego stanu realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wszystkie kraje członkowskie UE musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła Komisji Europejskiej swój plan w ubiegłym roku, jednak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

