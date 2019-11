Rząd spina budżet. Pomoże OFE

Wtorkowa decyzja rządu o przesunięciu ostatecznej likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych na połowę przyszłego roku może pomóc rządowi spiąć projekt przyszłorocznego budżetu. Brak deficytu wciąż jest możliwy.

Mechanizm „suwaka” zapewniał ZUS miliardy złotych rocznie. W ubiegłym roku było to 8 mld zł, ale – ze względu na to, że – mówiąc najprościej – członkowie OFE są coraz starsi, i coraz większą rzeszę z nich obejmuje mechanizm „suwaka”, te kwoty szybko rosną. Rok wcześniej było to 6,15 mld zł. Można więc założyć, że w przyszłym roku mechanizm ten przyniósłby ZUS co najmniej 10 mld zł. Utrzymanie go przez pół roku – daje ZUS co najmniej 5 mld zł, a więc pokrywa znaczną część niedoboru wynikającą z utrzymania limitu 30-krotności.OFE zasilą budżet w jeszcze inny sposób – przy przekazaniu pieniędzy do IKE rząd pobierze 15 proc. tzw. opłaty przekształceniowej. To – przy założeniu, że swoje oszczędności z OFE do IKE przeniesie 80 proc. członków funduszy – da 19,3 mld zł w ciągu dwóch lat (taki termin poboru opłaty zapisano w projekcie ustawy), z czego większość właśnie w przyszłym roku. W 2020 roku do budżetu z tego tytułu wpłynie 13,5 mld zł, a w 2021 - 5,8 mld zł. Przy 50-proc. frekwencji byłoby to odpowiednio 8,4 mld zł i 3,6 mld zł.O ile wcześniej mówiono, że opłata zostanie pobrana w dwóch równych rocznych ratach, to zaprezentowany w tym tygodniu projekt wskazuje na podział 70 do 30 proc. To oznacza, że w 2020 roku do budżetu z tego tytułu wpłynie 13,5 mld zł, a w 2021 - 5,8 mld zł. Przy 50-proc. frekwencji byłoby to odpowiednio 8,4 mld zł i 3,6 mld zł.Przypomnijmy też, że w ostatnich dniach Sejm uchwalił wyższą niż zapisaną w projekcie budżetu podwyżkę akcyzy – to ma przynieść dodatkowo 1,7 mld zł. Rząd po cichu liczy również, że uda się uzyskać więcej niż zapisane w budżecie 3,5 mld zł z akcji częstotliwości 5G. Wiele wskazuje też na to, że pojawić się może nieuwzględniony w projekcie budżetu kilkumiliardowy zysk Narodowego Banku Polskiego.Jest więc prawdopodobne, że minister finansów Tadeusz Kościński będzie mógł zaprezentować – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami poprzedników – zrównoważony budżet. Ekonomiści mają wątpliwości, czy będzie mógł mówić o zerowym deficycie za rok, gdy nadejdzie pora podsumowania realizacji ustawy budżetowej. Niemal na pewno deficyt pojawi się zaś 2021 roku.Gdy ministrowi uda się zbilansować przyszłoroczny budżet, powinniśmy się zatem cieszyć. Bo będzie to ostatni taki budżet, przynajmniej na parę lat.