Rząd spodziewa się wzrostu inflacji - zła sytuacja na rynkach energii

Nie ukrywamy, że spodziewamy się wzrostu inflacji, bo sytuacja na rynkach paliw i na rynkach energetycznych wskazuje, że niestety to będzie widoczne - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. By przeciwdziałać wysokim cenom rząd obniża podatki i przedłużył tarczę antyinflacyjną do końca października - dodał.

Wskazał, że rząd, aby przeciwdziałać wysokim cenom, obniża podatki i przedłużył tarczę antyinflacyjną do końca października. - Gdyby nie to, to mielibyśmy wyższą inflację w tej chwili - zaznaczył.

Dodał, że od 1 lipca zostanie obniżony podatek dochodowy, w związku z tym zostanie więcej środków w portfelach Polaków, aby to odczucie inflacji było mniejsze.

Rzecznik rządu w Programie Trzecim Polskiego Radia był pytany o kwestię wysokich cen oraz prognozy analityków, którzy spodziewają się, że w najbliższy piątek GUS poda, iż inflacja przekroczyła 15 proc.

Uruchomienie KPO jest coraz bliżej

Na uwagę, że wynagrodzenia rosną wolniej niż inflacja, Müller stwierdził, że przez wiele lat, w szczególności za rządów Zjednoczonej Prawicy, płace zdecydowanie przekraczały poziom inflacji. "To była dobra informacja, na tym polega bogacenie się obywateli. Teraz faktycznie te wyzwania geopolityczne pokazują, że sytuacja jest trudna. Dlatego też pokazujemy inne rozwiązania, takie jak chociażby wsparcie w zakresie zakupu węgla" - powiedział.

"Szukamy takich programów społecznych, które będą pomagały" - dodał.

Müller pytany czy rząd spodziewa się spowolnienia wzrostu gospodarczego powiedział, że analizy wskazują, że "Polska w tym i przyszłym roku będzie miała dodatni wzrost gospodarczy". "Ale oczywiście jego wymiar jest zależny w dużej mierze od sytuacji międzynarodowej" - zaznaczył.

Pytany był też o kwestię uruchomienia środków z Krajowego Programu Odbudowy. Wskazał, że co kwartał każde państwo informuje o tym, co zrealizowało w ramach umowy, a Komisja Europejska to analizuje. "Niestety ta biurokracja brukselska trochę długo działa, w związku z tym nie spodziewam się, żeby w ogóle decyzje w tym zakresie zapadły wcześniej niż na jesieni tego roku.

"Natomiast w najbliższym czasie, i myślę, że ta informacja sfinalizuje się w najbliższym czasie, będzie podpisanie umowy partnerstwa, czyli tych klasycznych środków unijnych, budżetowych. One są wielokrotnie większe niż KPO. Programy z tych środków niedługo będą uruchamiane" - powiedział Müller.

