Rząd szykuje istotne zmiany w ordynacji podatkowej

Nowa ordynacja podatkowa zostanie uchwalona jeszcze przed końcem tej kadencji Sejmu. W ciągu kilku tygodni rozpoczniemy konsultacje społeczne - powiedział WNP.PL wiceminister finansów Artur Soboń.

Zmiany dokonujące się w gospodarce wymagają ciągłego dostosowywania przepisów podatkowych i modyfikacji relacji między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i urzędami państwowymi. Dlatego resort finansów podjął działania na rzecz przygotowania nowej Ordynacji Podatkowej.

- W ministerstwie rozpoczęliśmy prace nad nową tak zwaną Konstytucją Podatkową, mogę powiedzieć, że jesteśmy teraz na etapie konsultacji wewnętrznych i międzyresortowych. Dużo już zrobiliśmy i traktuję to jako sukces. Obecnie czekamy na tak zwany wpis wykonawczy do prac Rady Ministrów. To nam pozwoli na przejście do następnego etapu czyli, wyjścia na zewnątrz z konsultacjami. Moim celem jest przygotowanie założeń do ustawy, które zaowocują przyjęciem przez Sejm Ordynacji Podatkowej przed upływem tej kadencji Sejmu - powiedział WNP.PL sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń.

Wśród spodziewanych zmian mają się między innymi znaleźć rozwiązania dotyczące nowych relacji pomiędzy urzędami skarbowymi a podatnikiem w sprawach niespornych postępowań, gdy postanowienie będzie wydawane w ciągu 14 dni. Będą także pozytywne decyzje w sprawie przedawniania postępowań, rozliczeń podatkowych.

Szczegóły i termin prac legislacyjnych zostaną przedstawione w ciągu najbliższych tygodniach.

Minister Artur Soboń zapytany przez WNP.PL o ewentualną waloryzację kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 30 tysięcy złotych odpowiedział, że pomimo inflacji w 2022 roku resort finansów nie przewiduje waloryzacji tej kwoty ze względu na to, że kilka miesięcy temu została ona już znacząco podwyższona.

