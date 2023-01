Rząd szykuje nowy podatek od wielu mieszkań. Ceny spadną?

Premier Morawiecki zapowiedział opodatkowanie funduszy kupujących setki mieszkań, ale także osób mających 7-8 lokali mieszkalnych. Pytamy rynek o możliwe skutki tego kroku.

Filip Adamczak z SAO Investments zwraca uwagę, że fundusze stanowią jedynie około 2 proc. całości polskiego rynku mieszkaniowego.

- Niekoniecznie za pomocą tych rozwiązań może zostać osiągnięty cel w postaci zahamowania wzrostu cen mieszkań. Lepszym kierunkiem wydaje się dążenie do zniesienia szeregu obecnych barier administracyjno-prawnych - mówi Patryk Grochowski, adwokat z kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy.

W ocenie Filipa Adamczaka zmiany z pewnością nie wpłyną na obniżenie cen. - Mogą wręcz spowodować, że zmniejszy się popyt i wtedy spadnie podaż. A to spowoduje wzrost cen - zaznacza.

- W najbliższym czasie rząd zajmie się przepisami dotyczącymi opodatkowania dodatkowych mieszkań - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Nowe przepisy mają objąć głównie fundusze kupujące setki mieszkań, ale należy się też przyjrzeć osobom posiadającym 7-8 mieszkań - dodał.

Podmioty inwestujące wolne środki w mieszkania na wynajem nie rozwiążą problemu ich małej dostępności

Prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz jest zdania, że opodatkowanie funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów oraz prywatnych obywateli posiadających więcej niż pięć mieszkań nie wpłynie na gospodarkę, nie wygeneruje żadnych impulsów, a będzie miało jedynie zasilający wpływ na dochody budżetu państwa.

W ocenie Bartkiewicza, jeżeli mamy do czynienia z przewagą podmiotów, które mają wolne środki, mogą kupić na rynku mieszkania i je później wynajmować, to kreujemy rynek spekulacyjny. To wcale nie oznacza jednak, że zwiększa się dostęp do substancji mieszkaniowej, w tym przypadku przeznaczonej na wynajem.

Zdaniem prezesa ING Banku Śląskiego musimy się kierować przykładem niektórych dużych miast w Europie Zachodniej, gdzie rynek wynajmu jest też zdominowany przez podmioty, które mają wolne środki.

- Pamiętajmy, że w tę stronę rząd trochę chce sterować, aby ograniczyć - nazwijmy to wprost - spekulacyjne działania. Powiedzmy sobie szczerze: fundusz, który kupuje mieszkanie, powiedzmy numer 259, może przebić cenę w przypadku braku podaży. Bo z tym będziemy mieli w najbliższym okresie do czynienia. On jest w stanie przebijać ceny stale, a to, nawet przy zwiększającej się stopniowo produkcji nowych mieszkań nie zwiększy ich dostępności. Czyli nie będziemy rozwiązywać problemu społecznego, jakim jest mała dostępność mieszkań na rynku - wskazuje Brunon Bartkiewicz.

Reglamentacja, czyli poważna ingerencja w mechanizmy wolnorynkowe

Patryk Grochowski, adwokat z kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy, zwraca uwagę, że na razie nie znamy dokładnej treści proponowanych rozwiązań, a jedyne pewne ich zapowiedzi. Z całą pewnością zmiany w proponowanym kształcie mogą wpłynąć na dalsze ograniczenie popytu na zakup mieszkań, który i tak jest już poważnie zaburzony z uwagi na niską dostępność kredytów hipotecznych.

W jego ocenie jest to poważna ingerencja w mechanizmy wolnorynkowe, która spowoduje zniechęcenie prywatnych inwestorów do zakupu mieszkań.

- Nie należy przy tym zapominać, że mieszkania stanowią jedne z najbardziej powszechnych i cenionych aktywów inwestycyjnych ze względu na ich bezpieczeństwo. Limitowanie zakupów mieszkań jest narzędziem prowadzącym do ich reglamentacji, co nie do końca znajduje uzasadnienie w warunkach gospodarki rynkowej - uważa Patryk Grochowski.

Jego zdaniem ograniczenie możliwości zakupu do jednego mieszkania rocznie może powodować u deweloperów konieczność dalszego wstrzymywania i ograniczania rozpoczętych już inwestycji, jak również prowadzenie dodatkowych kalkulacji pod kątem tego, jak proponowane zmiany odbierze rynek.

- Niekoniecznie więc za pomocą tych rozwiązań może zostać osiągnięty cel w postaci zahamowania wzrostu cen mieszkań. Lepszym kierunkiem wydaje się jednak dążenie do zniesienia szeregu obecnych barier administracyjnoprawnych, które wydłużają cały proces inwestycyjny, a przez to hamują podaż. Większa liczba mieszkań na rynku powinna przełożyć się na co najmniej zahamowanie wzrostu ich cen - dodaje adwokat z kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy.

Z zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju wynika - zauważa Patryk Grochowski - że wzrost stawki podatku od czynności cywilnoprawnych z 2 proc. do 6 proc. ma obowiązywać w przypadku zakupu szóstego mieszkania i następnych. Należy pamiętać, że transakcje pomiędzy przedsiębiorcami są opodatkowane VAT-em, co może oznaczać, iż taki nabywca oprócz VAT-u będzie zmuszony zapłacić również podatek od czynności cywilnoprawnych. W obecnym stanie prawnym te podatki są stosowane alternatywnie.

- Biorąc pod uwagę to, że fundusze zainteresowane są zazwyczaj zakupem o wiele większych pakietów mieszkań, jak również to, że przedmiotowe zmiany mają dotyczyć także zakupów dokonywanych przez osoby fizyczne, wydaje się, że jeżeli faktycznie celem tych rozwiązań miałoby być ograniczenie zakupów przez fundusze inwestycyjne, to rozwiązaniem tym powinna zostać objęta po pierwsze większa ilość mieszkań, po drugie zaś powinno to dotyczyć jedynie osób prawnych. Zmiany mają objąć zarówno rynek wtórny, jak i rynek pierwotny, natomiast nie będą obejmować nabywania domów jednorodzinnych - wyjaśnia Patryk Grochowski.

Adwokat wskazuje również na zapowiedzi resortu, iż ograniczenia nie będą dotyczyć dziedziczenia, darowizn, wykonywania wyroków sądowych czy też postępowań egzekucyjnych. Z pewnością pewną przeciwwagą dla kierunku zmian jest wprowadzenie możliwości zwolnienia z obostrzeń przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku ekonomicznie uzasadnionej sytuacji konkretnego podmiotu. W jego ocenie należy na to zwrócić szczególną uwagę, ponieważ może to być polem do ewentualnych nadużyć.

- Brakuje niestety informacji na temat sposobu rozwiązania obowiązku weryfikacji przez notariuszy liczby mieszkań, które posiada dany podmiot. W obecnym stanie prawnym brak jest gotowych rozwiązań, z których mogliby korzystać notariusze. To poważny problem, który wydaje się na ten moment nieco przemilczany - dodaje Patryk Grochowski.

Zmiany nie wpłyną na obniżenie cen na rynku lokali, na którym podaż się kurczy

Rafał Łaszczewski, prezes Lux Dom, uważa, że tak znaczne, bo trzykrotne, zwiększenie stawki podatku od zakupu nieruchomości będzie miało oczywiste skutki dla rynku. To zarówno w przypadku dużych inwestorów funduszy kupujących w celu zbycia lokali na rynku wtórnym, jak i tych mniejszych budujących swój portfel nieruchomości na najem, zmiana istotna.

- Zwiększony koszt zakupu będzie rekompensowany wyższą stawką za najem lub ceną zbycia nieruchomości. Być może ograniczy to nieco inwestycje wywołane ucieczką od pieniądza w wyniku inflacji, bowiem atrakcyjność nieruchomości jako lokaty środków nieznacznie spadnie. Jednak raczej trudno sobie wyobrazić, by ten podatek zmniejszył w sposób zauważalny udział dużych inwestorów instytucjonalnych w rynku, przynajmniej dopóki nadal są wysokie wskaźniki inflacji i brak jest produktów bankowych chroniących oszczędności zamożniejszej części Polaków - mówi Rafał Łaszczewski. - Tymczasem wprowadzenie tej opłaty dla części kupujących raczej nie wpłynie na obniżenie cen na rynku lokali, na którym podaż się kurczy, zatem nie zmieni dostępności zakupu dla przeciętnego Kowalskiego - dodaje.

- Segment najmu jest bardzo ważnym elementem rynku - ocenia Filip Adamczak z SAO Investments. - Wymaga regulacji, ale nie jestem pewien, czy to właściwy kierunek. Z pewnością nie wpłynie to na obniżenie cen. Może wręcz spowodować, że zmniejszy się popyt i wtedy spadnie podaż. A to spowoduje wzrost cen - mówi Filip Adamczak.

Adamczak zwraca uwagę, że fundusze obecnie stanowią około 2 proc. całości polskiego rynku mieszkaniowego, więc jest to kropla w morzu. - A demotywowanie inwestorów prywatnych, którzy kupują inwestycyjnie mieszkanie, spowoduje, że - moim zdaniem - deweloperzy będą mniej budować. Koszt mieszkań podyktowany jest wysokim kosztem nieruchomości w miastach, wysoką ceną kredytów inwestycyjnych, wysoką ceną kosztów budowy - podsumowuje Filip Adamczak.

