Rząd tłumaczy wysoką inflację: to cena odbicia gospodarczego

Posłowie sejmowej Komisji Finansów Publicznych pytali Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów oraz wiceprezes NBP Martę Knightley o wysoką inflację w Polsce.

Czynniki zewnętrzne

W Polsce inflacja cen żywności za październik wyniosła 5% rdr... pic.twitter.com/eAhTcW5cTB — Analizy Biuro Maklerskie Pekao (@BM_PekaoAnalizy) November 24, 2021 W opinii Tadeusza Cymańskiego z Solidarnej Polski przedwczesne są sformułowania typu: drastyczny wzrost cen czy galopująca inflacja, która wymknęła się spod kontroli. - Mamy do czynienia z bardziej sprawiedliwym podziałem i takie są tego koszty – mówił poseł.Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Wiesław Janczyk wskazywał, że „RPP i NBP w sposób właściwy i profesjonalny wywiązywały się ze swojego zdania". - Określony średniookresowy cel inflacyjny był realizowany przez całą kadencję prezesury pana Adama Glapińskiego - mówił.Minister finansów Tadeusz Kościński wskazywał, że inflacja w Polsce wywołana jest czynnikami zewnętrznymi, na które polski rząd nie ma wpływu, chodzi np. o ceny surowców.Wysoka inflacja to cena za wysokie odbicie gospodarcze po pandemii – dodał minister finansów.Rząd cały czas monitoruje sytuację i wkrótce wdroży działania łagodzące wpływ inflacji na społeczeństwo.- Wyższa kwota wolna zmniejszy presję płacową – powiedział Tadeusz Kościński.Według rządowych wyliczeń, zwiększone VAT, CIT i akcyza to 9 mld dodatkowych przychodów.Wiceprezes NBP prof. Marta Kightley wyjaśniała, że inflacja występuje we wszystkich gospodarkach, które są w fazie ożywienia po pandemii. Za jej wzrost odpowiada silny wzrost cen surowców, w szczególności gazu i ropy. W Europie rosnącym cenom surowców towarzyszą rosnące ceny uprawnień CO2.- Wzrost cen energii odpowiada za dwie trzecie wzrostu cen - zaznaczyła wiceprezes NBP Marta Kightley.Jej zdaniem tak duży wzrost inflacji w tym roku był zaskoczeniem, w przyszłym roku inflacja się obniży, choć powrót do celu się oddala. - NBP rozpoczął proces zacieśniania polityki pieniężnej i zrobi wszystko, by sprowadzić inflację do celu w średnim okresie – podkreśliła Marta Kightley i dodała, że NBP był jednym z pierwszych banków, który zareagował na Covid-19.W jej opinii NBP nie spóźnił się z żadnymi decyzjami dotyczącymi stóp procentowych. Decyzje o podwyżce stóp procentowych zaczęły się w październiku.- Jeśli ceny surowców znowu by znacznie wzrosły, wpłynie to na podwyższenie inflacji – mówiła Marta Kightley.