Rząd traci tani sposób na pozyskiwanie pieniędzy

Polskie obligacje cieszą się coraz mniejszym powodzeniem wśród inwestorów – świadczą o tym szybko rosnące rentowności. To z jednej strony efekt wyższych stóp procentowych, z drugiej - inwestorzy żądają coraz większej premii za ryzyko. Odpływ kapitału widać również na rynku walutowym i na warszawskim parkiecie.

Odpływ kapitału

Wyższe koszty obsługi długu

– Obligacje niemieckie zawsze miały niższą rentowność, ale wcześniej różnica wynosiła 1,5-1,7 p.p., obecnie zaś sięga 3,5-3,8 proc. – mówi ekonomista. Rentowność obecnych papierów skarbowych pozostaje wciąż ujemna, mimo również znacznego wzrostu inflacji u naszego zachodniego sąsiada.Zdaniem Dudka aktualny wzrost wynika również z czynników globalnych, czyli przepływu kapitału z rynków wschodzących przede wszystkim na rynek amerykański w oczekiwaniu na podwyżkę stóp Fed. Warto bowiem dodać, że trend odpływu kapitału nie dotyczy jedynie rynku długu – w ostatnich tygodniach mocno traci na wartości również złoty (zwłaszcza w stosunku do dolara, ale i cena franka szwajcarskiego jest na rekordowo wysokich poziomach). Od początku miesiąca także indeksy giełdowe na warszawskim parkiecie powoli, ale systematycznie, zmierzają w dół.Odpowiednia polityka pieniężna mogłaby, jak sugeruje Dudek, złagodzić skutki tych globalnych trendów.– Normalizacja polityki pieniężnej powinna wyprzedzać nie tylko to, co się dzieje na rynku, ale również powinna brać pod uwagę i wyprzedzać to, co się dzieje na bardziej wiarygodnych rynkach – twierdzi ekonomista.Obecna sytuacja na rynkach długu i walut nie pozostanie bez wpływu na finanse publiczne. Wprawdzie udział zadłużenia w walutach obcych w długu Skarbu Państwa systematycznie spada – na koniec sierpnia było to nieco ponad 24 proc. (wobec 36 proc. w 2014 roku) – to jednak spadek wartości złotego niewątpliwie podbije poziom zadłużenia, a także koszty jego obsługi.Podobnie zadziałają podwyżki stóp procentowych i wzrost rentowności obligacji – wprawdzie nominalne oprocentowanie zależy właśnie od stóp NBP, jednak inwestorzy mogą żądać na przetargach coraz większych premii za ryzyko.– Ministerstwo Finansów szacuje, że wzrost oprocentowania obligacji o 1 p.p. to o prawie 2 mld wyższe koszty obsługi długu. Jeżeli w wyniku podwyżek stóp, stopy wzrosną o 3 p.p. to koszty obsługi długu rosną o 6 mld zł – zauważa ekonomista, dodając, że trzeba pamiętać, iż znaczna część długu jest „schowana” poza budżetem. Potężne emisje obligacji prowadziły w ostatnich miesiącach PFR i BGK.Wyższe koszty obsługi długu mogą być wprawdzie zbilansowane przez tzw. podatek inflacyjny – do pewnego stopnia.– Inflacja ma przełożenie na wpływy podatkowe bezpośrednio – jak w przypadku VAT – oraz pośrednio – poprzez większe wpływy z PIT, wynikające z większej presji płacowej. Ale to ulga tylko w krótkim terminie. W dłuższej perspektywie wydatki będą musiały być skorygowane o inflację – twierdzi ekonomista.