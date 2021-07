Rząd w piątek o porcie instalacyjnym dla offshore

Rząd w piątek ma się zająć uchwałą ws. budowy w Porcie Gdynia terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Według branży budowa tego portu to w tej chwili najpilniejsza część całego projektu polskiego offshore.

Zgodnie z ostatnim wpisem do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, uchwała ma zakładać przygotowanie w Porcie Gdynia odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych. Nie wskazuje się tam jednak ani kwoty, ani źródeł finansowania budowy, ani terminu uruchomienia.

Wybór Gdyni uzasadnia się tym, że gdyński port zlokalizowany jest najbliżej względem przyszłych morskich farm wiatrowych, które planowane są w ramach pierwszego etapu rozwoju polskiego offshore. Dodatkowo już obecnie jest wykorzystywany do przeładunków wielu elementów konstrukcyjnych farm wiatrowych.

Według branży offshore, przyjęcie przez rząd odpowiedniej uchwały, prowadzącej do budowy terminala to obecnie najpilniejszy element całego programu offshore. We wtorek, w czasie dyskusji, towarzyszącej prezentacji raportu "Optymalizacja rozwoju krajowego łańcucha dostaw morskiej energetyki wiatrowej w Polsce" zgodnie oceniali, że Polska stworzyła już podstawy regulacyjne, by deweloperzy mogli zacząć realizować swoje projekty. Jednak - jak podkreślano - ciągle brakuje decyzji rządu, który w drodze uchwały powinien wskazać lokalizację portu instalacyjnego, tak aby uruchomić finansowanie jego budowy.

