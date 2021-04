Rząd w środę ma zająć się projektem noweli o przymusowej restrukturyzacji banków

Dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji dotyczących przymusowej restrukturyzacji banków przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, którym w środę ma się zająć rząd - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Na stronie KPRM czytamy, że Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobligowana do przeniesienia do krajowych regulacji unijnych dyrektyw regulujących kwestie zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRDII). "BRRDII wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), który ma na celu wzmocnienie zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania (rekapitalizacji) w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji" - napisano.

Wskazano, że przesłanką wprowadzenia MREL jest dążenie do zapewnienia, by banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych.

W uzasadnieniu dodano, że poza przepisami dotyczącymi wymogu MREL, kluczowe zmiany przewidziane przez BRRDII i planowane do implementacji w projekcie ustawy, to m.in. wprowadzenie nowych terminów "podmiot restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji" (resolution entity) oraz "grupa restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji" (resolution group), które są ustalane przy preferowanej strategii resolution, a tym samym determinują sposób przeprowadzania procesu przymusowej restrukturyzacji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl