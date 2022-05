Rząd w środę o zmianach w Prawie wodnym

Zmiana ustawy Prawo wodne to jeden z punktów, którym w środę zajmie się Rada Ministrów. Nowelizacja ma dostosować polskie regulacje do wymagań unijnych dyrektyw.

Zgodnie z wpisem do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, dostosowanie do wymagań dyrektywy 91/271/EWG ma być osiągnięte m.in. przez doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji.

Usprawnione mają też być procedury związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych, zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą. Chodzi też o ustanowienie kar administracyjnych za naruszenie zobowiązań aglomeracji.

Projektowane zmiany w ustawie Prawo wodne mają też na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do wymagań dyrektywy 2006/7/WE. Przewidziane zmiany to usprawnienie procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Nowelizacja ma też pozwolić Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej, obejmującej wyłącznie zadania publiczne.

