Rząd w środę zajmie się projektem budżetu na 2023 r.

W środę rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2023 r., ustawy okołobudżetowej i strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023-2026 - wynika z porządku obrad rady ministrów.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W przyjętym wstępnie pod koniec sierpnia br. i przesłanym do konsultacji projekcie budżetu na przyszły rok rząd założył, że dochody państwa wyniosą 604,4 mld zł, a wydatki 669,4 mld zł. Oznaczałoby to, że deficyt budżetu na koniec 2023 r. nie przekroczy 65 mld zł.

Przygotowując projekt rząd założył, że PKB w przyszłym roku wzrośnie o 1,7 proc., a inflacja wyniesie 9,8 proc. Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w wysokości 9,6 proc. oraz wzrost konsumpcji prywatnej o 12,1 proc. Prognozowano, że deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) wyniesie w przyszłym roku ok. 4,4 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) utrzyma się na poziomie 53,1 proc. PKB.

Jak zapewniał rząd po wstępnym przyjęciu projektu, w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności oraz rozpoczęcie realizacji projektów z KPO. Podkreślano, że kontynuowane mają być też działania w zakresie polityki społeczno-gospodarczej, w tym zapewnienie środków na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak: Program "Rodzina 500+", realizację świadczenia "Dobry Start" oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc., wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia, realizację zadań inwestycyjnych w zakresie m.in. transportu lądowego oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego czy zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Przewidziano także, że wydatki na obronę narodową wyniosą 3 proc. PKB. "Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej" - zaznaczono w komunikacie resortu finansów.

Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego - musi więc przyjąć go do końca września. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania izbie wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu 7 dni. Jeśli jednak ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, wtedy głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Rząd zajmie się też w środę projektem ustawy okołobudżetowej. Zakłada ona m.in., że w przyszłym roku nie będzie podwyżek wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

W uzasadnieniu do tej ustawy wskazano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się na podstawie kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej i mnożników kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu.

"Zatem również w 2023 r. nie przewiduje się wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, tak jak w przypadku pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej zatrudnionych na zasadach ogólnych, objętych przepisami ww. ustawy, dla których w 2023 r. planowany jest wzrost wynagrodzeń i kwot bazowych o 7,8 proc." - podano w uzasadnieniu.

Dodano, że w konsekwencji tego rozwiązania nie nastąpi również automatyczny wzrost uposażenia posłów i senatorów, które odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

W środowym porządku obrad Rady Ministrów znalazła się również strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023-2026.

Dokument ten składa się m.in. z omówienie wielkości oraz struktury długu publicznego oraz kosztów obsługi długu Skarbu Państwa, z oceny realizacji celu poprzedniej strategii oraz ryzyka związanego z długiem Skarbu Państwa.

W strategii mają też zostać przedstawiona prezentacja przewidywanych efektów jej realizacji, w tym prognozy zadłużenia i kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz parametrów ryzyka wraz z analizą wrażliwości na zmiany.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z Jerzym Polaczkiem z PiS. Czy województwo straci wpływ na ważny port lotniczy?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl