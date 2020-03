Rząd w zgodzie z opozycją. Tarcza antykryzysowa przejdzie gładko

Rząd przyjął pakiet dotyczący "tarczy antykryzysowej". Teraz trwają konsultacje propozycji ratunkowych ustaw z opozycją. Celem rządu jest, by ustawa weszła w życie 1 kwietnia, tak by pomoc jak najszybciej trafiła do przedsiębiorców. Czy jednak uda się sprawnie przeprowadzić cały proces legislacyjny?

Trwają konsultacje projektów ustaw składających się na tarczę antykryzysową z opozycją, a w piątek ma nimi zająć się Sejm.

Konsultacje w głównej mierze dotyczą sposobu finansowania tarczy, by budżet się spinał – mówi Leonard Krasulski, poseł PiS, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Cała pomoc już jest bardzo spóźniona. Tempo wpompowania pieniędzy w gospodarkę w tak trudnej sytuacji jest ogromnie ważne. Czas jest tutaj najważniejszą determinantą – podkreśla posłanka PO Mirosława Nykiel, również zasiadająca w Komisji Gospodarki i Rozwoju.