Rząd we wtorek m.in. o przepisach dotyczących leżakowania napojów spirytusowych

Wdrożenie wymagań UE do sprawowania nadzoru nad procesem leżakowania napojów spirytusowych w przypadku umieszczania w opisie, prezentacji lub na etykiecie informacji o okresie leżakowania, przewiduje projekt noweli ustawy, którym we wtorek ma zająć się rząd - podano w porządku obrad Rady Ministrów.

Chodzi projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw.

W Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów napisano, że w celu zapewnienia wykonania przepisów Unii Europejskiej niezbędne jest utworzenie systemu nadzoru zapewniającego równoważne gwarancje co system nadzoru skarbowego, które umożliwią właściwym naczelnikom urzędów celno-skarbowych wykonywanie kontroli w obszarze leżakowania alkoholu etylowego.

Dodano, że projekt ustawy doprecyzuje brzmienie przepisów określających dokumenty wymagane przy uzyskaniu wpisu do rejestrów działalności regulowanej.

Jak napisano w wykazie, w toku uzgodnień międzyresortowych resort finansów zaproponował zaostrzenie sankcji za produkcję i obróbkę alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z tą propozycją kto bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego wyrabia lub przetwarza taki alkohol, albo producentów wyrobów tytoniowych wyrabia takie wyroby, będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech (obecnie do roku).

Natomiast kto będzie wykonywał taką działalność bez wymaganych wpisów do rejestru będzie podlegał karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat pięciu (obecnie do dwóch lat).

W projekcie ustawy zaproponowano też dodatkowe sankcje za odkażanie skażonego alkoholu etylowego lub osłabianie działania środka skażającego oraz za popełnianie przestępstw, z których sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu.

