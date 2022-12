Rząd we wtorek m.in. o wartym około 292 mln zł programie budowy dróg do 2030 r.

Rada Ministrów ma się we wtorek zająć, wartym około 292 mld zł, Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) do 2030 r., z perspektywą do 2033 r.

Jak informuje resort infrastruktury, nowy RPBDK określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Polski oraz drogowych połączeń komplementarnych.

"Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 292 mld zł. Limit finansowy obejmuje nowe zadania o wartości około 187 mld zł oraz zadania kontynuowane o wartości około 105 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski" - podał resort w opisie programu.

Jak dodano, celem RPBDK jest stworzenie spójnej sieci dróg krajowych zapewniającej efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług.

Realizacja planowanych w programie inwestycji pozwoli również, według resortu infrastruktury, zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją.

