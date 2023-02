Rząd we wtorek ma zająć się pomocą dla producentów rolnych

Rada Ministrów podczas wtorkowego posiedzenia ma zająć się projektem rozporządzenia dot. pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy w związku z wojną w Ukrainie - wynika z porządku obrad rządu.

Posiedzenie Rady Ministrów ma rozpocząć się we wtorek o godz. 11 i według porządku obrad, ministrowie mają się zająć projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jego wnioskodawcą jest wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Jak wynika z informacji o projekcie rozporządzenia, zawartych w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, autorzy projektu proponują podwyższenie stawki pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich z 20 zł do 50 zł; umożliwienie udzielania pomocy podmiotom, które zobowiążą się do trwałego zaprzestania działalności połowowej na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej innej niż w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz w sektorze rolnym jako pomocy stałej.

Ponadto, projekt zakłada uruchomienie pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy.

Autorzy projektu tłumaczą, że w wyniku agresji Rosji na Ukrainę ograniczeniu uległ eksport zbóż z Ukrainy tradycyjnymi kanałami, czyli przez porty na Morzu Czarnym. Spowodowało to znaczący, nienotowany nigdy wcześniej wzrost przewozu ukraińskich zbóż przez polską granicę.

"Nadmierny przywóz zbóż z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek zbóż, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski. Do kraju przywożone są w szczególności kukurydza i pszenica. Pomoc dla producentów pszenicy i kukurydzy mogłaby częściowo zrekompensować tym producentom dodatkowe koszty ponoszone w wyniku zakłóceń na rynku pszenicy i kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy" - napisano.

Podkreślono, że dodatkowo w związku z inwazją Rosji na Ukrainę doszło do licznych zakłóceń na rynkach europejskich i krajowych, "co doprowadziło do wzrostu cen wielu produktów wykorzystywanych przy produkcji pasiecznej, a w konsekwencji wzrost kosztów utrzymania rodziny pszczelej".

"Z uwagi na nadwyżkę zdolności połowowych niezbędne jest dostosowanie zdolności połowowych do dostępnych zasobów" - podano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to I kwartał 2023 r.

W czwartek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku zakłóceń na rynku zbóż w związku z wojną w Ukrainie, otrzymają pomoc; będą to dopłaty do każdej sprzedanej tony pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia ub.r. do 31 maja br. Jak podano, w trakcie przygotowania jest odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów.

