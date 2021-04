Rząd we wtorek ma zająć się projektem uchwały ws. programu budowy 100 obwodnic

Projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą “Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030” ma zająć się we wtorek rząd - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany przez Ministerstwo Infrastruktury na około 28 mld zł. Budowy tras będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach programu do 2030 r. ma powstać 100 obwodnic na sieci dróg krajowych, których łączna długość ma wynieść ok. 830 km. Będą to trasy dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś pojazdu.

Jak podkreśla resort infrastruktury, jednym z najważniejszych efektów realizacji programu ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz środki unijne.

