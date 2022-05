Rząd we wtorek ma zająć się przepisami o wsparciu spłat kredytów mieszkaniowych

Rząd we wtorek zajmie się przepisami o wsparciu kredytobiorców w spłacie kredytów mieszkaniowych. Wprowadzają one m.in. możliwość bezpłatnego zawieszenia spłaty kredytów nawet przez osiem miesięcy do końca 2023 r.

W poniedziałek Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Jak wynika z porządku obrad Rady Ministrów, we wtorek rząd ma zająć się projektem ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

W projekcie ustawy znalazły się przepisy, mające na celu wsparcie kredytobiorców dotkniętych wzrostem stóp procentowych. Projekt zmienia definicję kredytu mieszkaniowego, dodając przesłankę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Ma to wykluczyć możliwość uzyskania wsparcia w przypadku posiadania innego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub innego roszczenia o przeniesienie na kredytobiorcę prawa własności do określonej kategorii lokali.

Projekt zmienia przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w zakresie czynności związanych z procesem restrukturyzacji kredytu. Przepisy dotyczące wakacji kredytowych dotyczą umów zawartych przed 1 lipca br., jeżeli okres kredytowania przypada po upływie sześciu miesięcy licząc od tej daty, pod warunkiem, że nie są to kredyty walutowe. Proponuje się zawieszenie spłaty zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Maksymalny termin zawieszenia wynosi dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r., oraz jednego miesiąca w każdym kwartale 2023 r. Zgodnie z zapisami ustawy, za okres wakacji kredytowych nie będą naliczane odsetki, co oznacza, że związane z wakacjami przedłużenie okresu spłacania kredytu nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami.

W ramach pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewiduje się możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, m.in. usprawnienia w przekazywaniu wniosków o wsparcie.

Zmiany dotyczą także wyliczania składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które będą proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego przez banki portfela kredytów mieszkaniowych. W uzasadnieniu wskazuje się, że obecnie stan Funduszu wynosi ponad 600 mln zł, a wniesienie dodatkowej wpłaty przez kredytodawców spowoduje, że wartość środków na koniec 2022 r. przekroczy 2 mld zł.

Zakłada się wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u. Jeżeli zamiennik WIBOR nie zostanie wyznaczony, zamiennikiem będzie stawka procentowa obliczona w wyniku procesu ustalenia Stawki Referencyjnej Polonia organizowanego przez NBP.

Ustawa, jak wynika z projektu, ma wejść w życie po dwóch tygodniach od publikacji. Rząd liczy, że z wakacji kredytowych będzie można korzystać już w III kw. tego roku.

