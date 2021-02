Rząd we wtorek o projekcie noweli o efektywności energetycznej

Oszczędności energii finalnej nie mniejsze niż 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe) do 2030 r. zakłada projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej, którym we wtorek ma zająć się rząd.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska celem projektu jest dostosowanie do prawa UE obowiązujących przepisów w zakresie efektywności energetycznej.

Projekt zakłada, że umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC) zawierane przez podmioty publiczne nie powodują zwiększenia długu publicznego. Ma to skłonić instytucje do szerszego korzystania z tego typu usług.

Systemem białych certyfikatów mają zostać objęte dodatkowe podmioty - dystrybutorzy i sprzedawcy paliw ciekłych.

Jak wskazano w uzasadnieniu, obecny system certyfikatów jest nieefektywny, m.in., dlatego, że minimalna objęta nim oszczędność to 10 toe, co jest wartością stosunkowo dużą, osiągalną jedynie dla podmiotów instytucjonalnych, a nie u indywidualnych odbiorców końcowych.

Dlatego projekt zakłada powołanie centralnego rejestru oszczędności energii, w którym byłyby gromadzone dane dotyczące zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych. Powoli to agregować efekty projektów oszczędnościowych, na przykład przeprowadzanych u wielu odbiorców końcowych, w tym indywidualnych. Do rejestru trafiłyby informacje na temat konkretnych projektów, podmiotów realizujących te projekty, oraz okresie uzyskiwania oszczędności, formie i kwocie dofinansowania i wysokości skumulowanej ilości energii finalnej do 2030 r.

Projekt nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek zamontowania do 1 stycznia 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu. Dostawcy ciepła i gazu mają też mieć obowiązek informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego w poprzednim roku, analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej.