Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy dostosowującej SRW do obecnej sytuacji makroekonomicznej

Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy, która dostosowuje stabilizującą regułę wydatkową (SRW) do obecnej sytuacji makroekonomicznej - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Przypomniano, że reguła wydatkowa służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra finansów - podała Kancelaria.

Wskazała, że rząd chce dostosować stabilizującą regułę wydatkową (SRW) do obecnej sytuacji makroekonomicznej.

Kancelaria przypomniała, że reguła wydatkowa służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa.

Wyjaśniła, że w maju Komisja Europejska uznała za potrzebne utrzymanie ogólnej klauzuli wyjścia do końca 2023 r. Inwazja Rosji na Ukrainę, bezprecedensowe wzrosty cen energii oraz dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw sprawiły bowiem, że unijne gospodarki nie wróciły do stanu normalności. "Komisja Europejska, decydując o przedłużeniu klauzuli, miała też na względzie potrzebę zapewnienia elastycznej polityki budżetowej, zdolnej do reakcji w obliczu gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę, takich jak utrudnienia w dostawach energii. Równocześnie KE zaleca, aby tempo wzrostu wydatków bieżących w 2023 r. było zgodne z neutralnym nastawieniem polityki budżetowej, a więc nie przekładało się ani na konsolidację ani na ekspansję fiskalną" - napisała w komunikacie.

Reguła wydatkowa to wzór do wyliczania maksymalnego limitu wydatków najważniejszych instytucji państwa - powyżej tak ustalonej kwoty nakłady nie mogą rosnąć - dodała.

Według KPRM, najważniejsze rozwiązania przewidują, że przy obliczaniu kwoty wydatków w oparciu o SRW, wskaźnik celu inflacyjnego, określanego przez Radę Polityki Pieniężnej, zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Spowodowane jest to znacznym odchyleniem średniorocznej inflacji od celu inflacyjnego RPP - wskazano.

Jak wyjaśniono, rozwiązanie zapobiegnie wymuszeniu nadmiernej konsolidacji fiskalnej, czyli skokowym cięciom w budżecie państwa. "Dzięki temu możliwe będzie np. kontynuowanie działań, które związane są z łagodzeniem negatywnych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę" - oceniono.

KPRM wskazała, że po zmianie, limit wydatków na kolejny rok wyliczany będzie na bazie prognozy inflacji na ten rok, z opcją rewidowania go ex post. "Chodzi o ponowne przeliczenie limitu już po wykonaniu roku budżetowego, gdy wszystkie dane z gospodarki są już znane. Rozwiązanie to zniweluje wpływ ewentualnych błędów prognozy inflacji" - stwierdzono.

Jak dodano, w oparciu o zalecenia instytucji UE, dotyczące utrzymania w 2023 r. inwestycji finansowanych ze środków krajowych, zwiększania inwestycji publicznych w zieloną i cyfrową transformację i bezpieczeństwo energetyczne - wprowadzona zostanie w 2023 r. klauzula inwestycyjna.

Klauzula inwestycyjna pozwoli na specjalne traktowanie przyrostu wydatków podmiotów objętych stabilizującą regułą wydatkową, które przeznaczone są na cele inwestycyjne. Klauzula inwestycyjna wyłączać będzie przyrosty wydatków inwestycyjnych, a nie całość tych wydatków - przypomniano.

Według KPRM, stabilizująca reguła wydatkowa obejmie swym zakresem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Chodzi o zachowanie spójności ze zobowiązaniami Polski podjętymi w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

lgs/ skr/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl