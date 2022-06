Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy zwiększającym ochronę konsumentów

We wtorek Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta, która ma m.in. zwiększyć ochronę konsumentów korzystających z internetowych platform handlowych - wynika z porządku obrad Rady Ministrów opublikowanego w poniedziałek na stronie KPRM.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw przygotowanym przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt implementuje do polskiego prawa dyrektywę 2019/2161 Omnibus. "Zasadnicze zmiany będą wprowadzane do ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym, natomiast w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zmiany są bardzo ograniczone" - wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Podkreślono, że zmiany mają na celu zapewnienie większej przejrzystości konsumentom korzystającym z internetowych platform handlowych, rozszerzenie ochrony konsumentów na umowy obejmujące usługi cyfrowe, w tym usługi cyfrowe dostarczane w zamian za dane osobowe bez konieczności zapłaty ceny.

Dodano, że projekt przewiduje też usunięcie niektórych obciążeń nałożonych na przedsiębiorców np. obowiązku podawania w adresie przedsiębiorcy nr faxu.

Niezależnie od zmian wymaganych dyrektywą Omnibus planuje się wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych mających na celu eliminacje nieuczciwych praktyk rynkowych mających miejsce podczas sprzedaży poza lokalem - podano.

