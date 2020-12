Rząd wykorzysta całą możliwość zadłużania się w 2020 r.

Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował w czwartek, że rząd wykorzysta całą możliwość zadłużenia się w tym roku - czyli 109 mld zł, aby zabezpieczyć pieniądze na przyszłoroczne wydatki socjalne, jak dodatkowe emerytury i 500+.

Ustawa budżetowa daje nam możliwość zadłużenia się na 109 mld i skorzystamy z tego, żeby zabezpieczyć wystarczająco pieniądze na wypłatę 13. i 14. emerytury, 500+ i innych programów socjalnych" - oświadczył Kościński, prezentując działania rządu w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń z powodu epidemii.

Minister finansów przypomniał, że wykonanie deficytu na koniec listopada 2020 r. wynosiło tylko 13 mld zł.

Podkreślił, że przyszłoroczny deficyt jest planowany na poziomie 82 mld zł. Jak ocenił Kościński, to jest "poduszka finansowa", zabezpieczająca wystarczającą ilość pieniędzy na ewentualną trzecią czy czwartą falę pandemii. "W razie potrzeby będziemy mogli sfinansować np. sektor zdrowia czy ratować miejsca pracy, albo pomóc sektorom, najbardziej dotkniętym obostrzeniami" - powiedział.

Kościński podkreślił, że o ile w 2020 r. w polskiej gospodarce mamy recesję, to w 2021 r. wzrost PKB jest szacowany na ok. 4 proc., "co daje nam bardzo dobrą pozycję względem innych krajów w Europie". Minister wyraził nadzieję, że "poduszka" w 2021 r. będzie wykorzystywana już nie na ratowanie gospodarki, ale na jej rozkręcanie.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek na konferencji prasowej o planowanych nowych obostrzeniach od 28 grudnia do 17 stycznia. W tym okresie zostanie wprowadzona kwarantanna narodowa; zamknięte mają zostać m.in. stoki narciarskie, hotele i galerie handlowe z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, czy drogerii. W noc sylwestrową - od godz. 19.00 w Sylwestra do godz. 6.00 w Nowy Rok - mają zostać wprowadzone graniczenia w przemieszczaniu.