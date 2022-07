Rząd za budową falochronu i toru wodnego w gdańskim porcie

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie budowy nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku – w tym falochronu i toru wodnego - podano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu. Dodano, że inwestycje mają związek z budową pływającego terminalu regazyfikacyjnego w Zatoce Gdańskiej (FSRU).

Chodzi o uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk", przedłożoną przez ministra infrastruktury.

"Podstawowym celem programu jest budowa nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku - w tym falochronu i toru wodnego. Zapewni ona funkcjonowanie budowanej jednostce regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej (FSRU). W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, są to priorytetowe przedsięwzięcia. Przyczynią się do dalszego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju" - wskazano w komunikacie.

Według komunikatu, najważniejsze założenia w ramach programu, to powstanie falochronu osłonowego o długości około 1000 m i obiektów towarzyszących. Dzięki nim możliwe będzie stworzenie stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU).

Dodano, że program przyczyni się do zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca.

"Nowa infrastruktura posłuży w dłuższej perspektywie dalszemu wielokierunkowemu rozwojowi portu zewnętrznego w Gdańsku oraz portu w Gdyni. Będzie to możliwe m.in. dzięki dostosowaniu ich infrastruktury do wymagań nowoczesnych systemów transportowych i przystosowania zespołu portowego do przewidywanego intensywnego wzrostu obrotów w basenie Morza Bałtyckiego" - zaznaczono.

Na ten cel z budżetu państwa, w całym okresie realizacji programu zostanie przeznaczone ponad 800 mln zł.

