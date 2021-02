Rząd za rozszerzeniem Tarczy Finansowej 2.0 o kolejnych dziewięć branż

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, nauka języków obcych, działalność klubów sportowych, czy produkcja filmów - m.in. o takie formy działalności zostanie rozszerzona Tarcza Finansowa 2.0 PFR, o czym zdecydował we wtorek rząd.

CIR podało w komunikacie, że wsparcie dla nowych branż wyniesie 750 mln zł w ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.

Zmiany w Tarczy 2.0 zaproponował resort rozwoju, pracy i technologii.

Będą dotyczyły 9 branż.

"Rozwiązania w ramach Tarczy Finansowej 2.0 mają zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructw przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych przez ograniczenia związane z pandemią" - podkreślono.

Zgodnie z przyjętą uchwałą pomoc z Tarczy zostanie rozszerzona na dziewięć działalności gospodarczych. Są nimi: sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; działalność klubów sportowych; nauka języków obcych; sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach; pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; postprodukcja związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; nagrania dźwiękowe i muzyczne.

Na Tarczę Finansową 2.0 składa się komponent przeznaczony dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz część skierowana dla małych i średnich firm, również o wartości 6,5 mld zł.

Wnioski o wsparcie przedsiębiorcy mogą składać od 28 lutego br.

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez PFR są m.in. prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD, czy zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r. Firmy, które chcą skorzystać z pomocy muszą też wykazać określony spadek obrotów.



Subwencje z PFR mogą być umorzone do 100 proc. jeśli przedsiębiorcy spełnią kilka warunków. Są to m.in. kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej; utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP); weryfikacja ex post prognozy straty oraz wysokości obrotów gospodarczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (MŚP).

CIR dodało, że zgodnie z szacunkami, z finansowania może skorzystać ok. 5 tys. przedsiębiorstw.