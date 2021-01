Rząd za zmianami w programie zarządzania infrastrukturą kolejową

Z programu finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r. będą mogły skorzystać nowe podmioty - wynika z wtorkowej uchwały przyjętej przez rząd. Ma to dotyczyć linii kolejowych do tej pory nieeksploatowanych lub o niskich parametrach.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął uchwałę nowelizującą dotychczasowe rozstrzygnięcia ws. ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku".

CIR wyjaśniło, że zgodnie z zaakceptowanymi zmianami z programu finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r. będą mogły korzystać nowe podmioty.

"Zaproponowane rozwiązania pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie liniami kolejowymi, które nie są obecnie eksploatowane lub posiadają niskie parametry użytkowe. Zmiany wpisują się w politykę rządu, która ma na celu powstrzymanie marginalizacji znaczenia tzw. +Polski powiatowej+, wstrzymania ograniczania ruchu kolejowego do mniejszych miejscowości oraz zapewnienia sprawnego systemu komunikacyjnego, zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości oddalonych od dużych aglomeracji miejskich" - podał w komunikacie CIR.

Obecnie podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu są: PKP PLK, SKM w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,"Euroterminal Sławków" oraz Cargotor.

Jak wyjaśniono, po zmianie, z programu będą mogły także korzystać podmioty wykonujące zadania zarządcy, którym przekazane zostaną określone odcinki linii kolejowych zarządzane przez PKP PLK. "W takim przypadku, szczegóły dotyczące dofinansowania zostaną uregulowane w odpowiednich postanowieniach umów wieloletnich zawieranych między zarządcami a ministrem infrastruktury" - poinformowano.

Dodano, że PKP PLK po przekazaniu odcinka linii kolejowej, otrzyma dofinansowanie zmniejszone o dotychczasowe środki przekazywane w związku z zadaniami zarządcy dotyczącymi przekazywanej infrastruktury kolejowej. Środki te otrzyma nowy zarządca danego odcinka linii kolejowej.

"Przekazywanie odcinków linii kolejowych nowym zarządcom będzie dotyczyło przede wszystkim odcinków nieeksploatowanych lub o niskich parametrach eksploatacyjnych, co wpłynie na poprawę parametrów użytkowych infrastruktury kolejowej na zaniedbanej części sieci kolejowej" - wytłumaczono.

Zgodnie z przyjętą we wtorek uchwałą, wprowadzono również stałe dodatkowe dofinansowanie dotychczasowego beneficjenta programu - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście - w kwocie 6 mln zł rocznie.

"W programie uwzględniono również skutki organizacyjne przejęcia przez PKP PLK pracowników Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury i części pracowników PKP Telkol" - podsumowano w komunikacie CIR.